Lula encabeza desfile patrio en plena tormenta institucional y en medio de una campaña electoral convulsionada

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en campaña por su reelección, encabezó ayer lunes el desfile cívico-militar por el Día de la Independencia en plena tormenta institucional por la crisis interna en el Supremo Tribunal Federal (STF)

Lula, ataviado con la banda presidencial, lideró el acto en Brasilia junto al vicepresidente y su compañero de fórmula para los comicios de octubre, Geraldo Alckmin; la primera dama, Rosângela Lula da Silva, y los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, entre otras autoridades. El presidente del STF, Edson Fachin, también estuvo presente.

El mandatario llevó una serie de temas electorales al desfile. La ceremonia de este año giró en torno a tres banderas de la administración de Lula: la soberanía nacional, el combate a la violencia contra las mujeres y la Copa del Mundo de fútbol femenino, que Brasil organizará el próximo año.

“Soberanía, la fuerza que une a Brasil” fue el lema que encabezó la presentación de las tropas y que el líder de izquierda está usando como baza electoral para movilizar a los votantes de cara a las presidenciales, para las que parte como favorito, con una ventaja mínima sobre el senador Flávio Bolsonaro, según los últimos sondeos.

En un pronunciamiento retransmitido por radio y televisión la noche del domingo por el Día de la Independencia, Lula exaltó la soberanía nacional en medio de las tensiones diplomáticas con los Estados Unidos, El jefe de Estado defendió que “ningún país extranjero tiene derecho” a decir a Brasil a quién puede comprar y vender, en alusión a los aranceles de hasta el 37,5 % impuestos por el Gobierno de Trump sobre parte de los productos brasileños.

“Somos un país soberano y nuestras decisiones nos pertenecen a nosotros y a nadie más”, aseveró, al tiempo que llamó a no “bajar la cabeza ante potencias extranjeras”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su esposa, Rosângela da Silva, durante las celebraciones del Día de la Independencia. Foto: AFP

Tensión en el Supremo

En el plano nacional, los actos con motivo de los 204 años de la independencia de la Corona portuguesa coinciden con una guerra interna en el STF, máxima instancia judicial del país, con acusaciones cruzadas entre dos de sus jueces.

El magistrado Alexandre de Moraes, conocido por conducir el juicio que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por golpismo, está bajo sospecha por su cercanía con Daniel Vorcaro, expropietario del liquidado Banco Master, encarcelado por un fraude millonario.

La Policía identificó mensajes entre Vorcaro y De Moraes, a quien le pidió protección frente a las investigaciones y hasta le consultó, días antes de ser arrestado, si debía abandonar el país, según los autos desclasificados por el alto tribunal.

El caso está en manos de André Mendonça, otro de los jueces del Supremo. Sin embargo, De Moraes, disconforme con las indagaciones en su contra, contraatacó y pidió investigar a Mendonça por abusos e irregularidades en la conducción del proceso.

El banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foto: Ana Paula Paiva/Valor y Brenno Carvalho/O Globo/GDA



El presidente del STF, Luiz Edson Fachin, quien estuvo a pocos metros de Lula en el desfile de ayer, asumió las riendas de la crisis y prometió investigar hasta el final.

Lula, por su parte, también se pronunció al respecto la semana pasada y aseveró que “nadie, en nombre de la democracia, puede utilizar el cargo que ocupa en beneficio personal”. Según informó O Globo, Lula intenta distanciarse de la crisis en el Tribunal Supremo.

En el mensaje emitido el jueves no menciona directamente a De Moraes, pero afirma que existen sospechas de implicación de políticos y funcionarios públicos en el caso Master.

Fachin fue el único magistrado del STF presente. De Moraes, estuvo ausente. Gilmar Mendes y Flávio Dino, que se encuentran fuera de Brasilia, tampoco asistieron, al igual que Cristiano Zanin. Los cuatro conforman el grupo con mayor interacción con el presidente de la República en el Tribunal.

Un globo que representa al presidente Donald Trump sosteniendo a Lula da Silva es visto en mitin del candidato Flavio Bolsonaro. Foto. AFP

Campaña

En varios momentos del desfile, el público coreó el nombre del presidente y exigió el fin del horario laboral 6x1, en referencia al tema que cuenta con el apoyo del gobierno y que actualmente se debate en el Senado. La semana pasada, el texto fue aprobado por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) y ahora depende del análisis del pleno del Senado, que podría tener lugar después de la primera vuelta, cuando los parlamentarios se reúnan nuevamente.

Durante la ceremonia, el perfil de Lula en redes sociales publicó material de campaña con una foto de la bandera brasileña y el siguiente mensaje: “La bandera del pueblo brasileño es la bandera de Brasil”.

El objetivo es ofrecer un contrapunto al uso de la bandera de Estados Unidos, que ya ha aparecido en los mitines de Bolsonaro.

El candidato presidencial brasileño Flavio Bolsonaro, durante un mitin celebrado el Día de la Independencia en São Paulo. Foto: AFP

Spot contra los Bolsonaro

La soberanía tiene un papel destacado en la campaña de Lula. En un anuncio electoral que se emitirá hoy martes, el presidente defenderá la soberanía con ataques directos a la familia Bolsonaro. El spot, según constata O Globo, comienza recordando las declaraciones de Flávio Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro, quienes instaron a Estados Unidos a imponer aranceles a los productos brasileños, y concluye comparando las posturas de Lula con las del candidato presidencial del Partido Liberal sobre el tema. El video también incluye una melodía específica sobre la soberanía.