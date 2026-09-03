La batalla entre Lula y Bolsonaro: análisis de una campaña marcada por escándalos y un candidato sorpresa

Si las elecciones en Brasil fueran mañana, habría segunda vuelta entre Luiz Inácio Lula da Silva, que va por la reelección, y Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Así lo consigna una encuesta de Quaest, publicada este miércoles por encargo de Globo y O Globo, que le otorga el 37% de intención de voto a Lula y 30% a Bolsonaro. En una eventual segunda vuelta el escenario es de empate técnico con una diferencia de un punto: 42% para Lula y 41% para Bolsonaro.

Pero la gran novedad en el sondeo de Quaest es el ascenso de Augusto Cury, un neófito en la política postulado por el partido de centro Avante, quien aparece en el tercer lugar, con el 10%, ocho puntos más que lo que tenía en la encuesta anterior del 14 de agosto.

"Lo que es interesante, viendo la encuesta más a fondo, es que (Cury) está cautivando al elector que se dice 'independiente'. Brasil vive un escenario muy polarizado desde 2018 entre los bolsonaristas y los petistas. Pero hay una porción en el medio, esos independientes, y son justamente ellos a quienes Lula y Bolsonaro intentaban mirar porque son quienes definen la elección", comenta desde Brasilia Sergio Roxo, periodista de O Globo.

La gran incógnita, dice Roxo, es hasta dónde puede llegar Cury: si tiene alguna posibilidad de alcanzar la segunda vuelta, si optará por apoyar a alguno de los candidatos o si mantendrá su independencia. Por ahora, sin embargo, está por verse si este crecimiento en las encuestas logra consolidarse. A partir de ahora, el candidato deberá enfrentar el debate público y los embates de sus adversarios, de un lado y del otro.

Los números que deja Lula: inflación dentro del rango meta pero "la plata no alcanza"

La economía de Brasil consolida su rumbo con la inflación bajo control dentro del rango meta. A mediados de agosto de 2026, la tasa de inflación anual se ubicó en un 4,24%, una cifra debajo del límite máximo permitido por la autoridad monetaria. Este resultado se alinea con el objetivo central del 3% dictado por el Banco Central de Brasil, que cuenta con un margen de tolerancia que oscila entre el 1,50% y el 4,50%.

Pero entre los brasileños "no hay una sensación de bienestar", dice Roxo. Desde la pandemia del covid-19 los precios subieron y Lula no ha logrado conectar sus logros macroeconómicos con el día a día del electorado. Pero más allá de los precios, el periodista destaca un factor que se volvió central en el debate: el nivel de endeudamiento de los brasileños, en particular entre el sector más pobre.

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Foto: AFP

"También se está discutiendo la cuestión de las apuestas. Y las apuestas endeudan a las personas. Lula ha tenido reuniones para discutir este tema y habló de tomar medidas drásticas. No descarta que, queriendo tener un triunfo electoral, Lula prohíba las apuestas, lo cual sería complejo porque existe un sector establecido allí. La medida podría verse como radical. Pero dado el escenario de alta preocupación por el endeudamiento, no se descarta que lo haga", explica el analista.

El escándalo que rodea a Alexandre de Moraes

Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil quedó esta semana bajo presión tras la publicación de mensajes que le envió Daniel Vorcaro, propietario del liquidado Banco Master y preso por fraude, investigado en el marco de una vasta trama de corrupción.

Un informe de la Policía Federal da cuenta de las comunicaciones en las que el banquero, previo a ser detenido, le pide ayuda a Moraes con el aparente objetivo de frenar la investigación que terminó en su arresto.

Los mensajes muestran a Vorcaro preguntando a Moraes, días antes de su detención, si debía salir del país: "¿Crees que ya el lunes tengo que estar afuera?", le escribió el 15 de noviembre, dos días antes de que Vorcaro fuera detenido por primera vez bajo sospecha de fraude.

La entidad colapsó dejando deudas por más de 7.000 millones de dólares a cientos de miles de inversores, en uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Brasil.

"Es el gran tema que se está discutiendo en Brasil en este momento", dice Roxo. La gran pregunta es cuánto puede influir este escándalo en la intención de voto de Lula. Moraes es punta de lanza en el combate a la desinformación en redes sociales —lo que le ha valido acusaciones de censura al ordenar el bloqueo de diversas cuentas de X—, pero cobró máxima relevancia cuando condenó a Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

El banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Foto: Ana Paula Paiva/Valor y Brenno Carvalho/O Globo/GDA



Roxo comenta que tras bastidores hay cierto temor en el entorno de Lula por el eventual impacto del informe de la Policía Federal en los números de Lula en las encuestas. Asimismo, Roxo puntualiza que Moraes no fue elegido por Lula para el puesto en el STF sino que fue propuesto por el expresidente Michel Temer, que asumió la presidencia tras el impeachment a Dilma Rousseff en 2016.

"Moraes fue históricamente un adversario del PT. Pero en el momento del juicio sobre la trama golpista de 2023 hubo una alianza entre Moraes y Lula. Esas dos figuras quedaron muy vinculadas", dice el analista.

Hasta el momento, Lula no se ha pronunciado al respecto.

Polarización: imagen negativa de Lula y Bolsonaro supera su imagen positiva

Pese al primer lugar en las encuestas, Lula convive con un saldo neto de imagen negativo. En promedio, su desaprobación ronda el 51%-52% frente a un 45%-48% de aprobación. Incluso algunos aliados del propio Lula han reconocido que existe cierto "cansancio" en torno a la figura del líder petista. En tanto, la imagen negativa de Flávio Bolsonaro se sitúa en torno al 48%, aunque algunas consultoras le han llegado a dar hasta 60%.

Flavio Bolsonaro, senador y candidato a la presidencia brasileño. Foto: AFP

"Los análisis internacionales de elecciones en todo el mundo muestran que, con un nivel de imagen negativa como el de Lula, la reelección es difícil", comenta Roxo. Es por eso que esta semana Lula ha impulsado medidas desde el gobierno que podrían tener un alto impacto popular.

En concreto, el presidente impulsó un proyecto de reducción de la jornada laboral y el fin del "6x1" (seis días de trabajo y uno de descanso). La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está pendiente de revisión final antes de entrar en vigor. “Es tiempo para la familia”, dijo el presidente sobre el proyecto que establece una reducción de la jornada máxima semanal de 44 a 40 horas, sin disminución salarial.