Caso Master en Brasil: juez Alexandre de Moraes bajo presión tras revelarse vínculos con banquero preso

Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil quedó este martes bajo presión tras la publicación de mensajes que le envió un banquero preso bajo sospecha de una vasta trama de corrupción, en los días previos a su detención en noviembre pasado. Las revelaciones ocurren a pocas semanas de las elecciones del 4 de octubre, en las que se enfrentarán el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro (2019-2022).

Daniel Vorcaro era el dueño del Banco Master, una entidad que colapsó dejando deudas por más de 7.000 millones de dólares a cientos de miles de inversores, en uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Brasil.

El juez destinatario de los mensajes de Vorcaro es Moraes, una de las figuras más poderosas del Supremo Tribunal Federal. Condujo el histórico juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.

Un informe de la Policía Federal al que tuvo acceso la AFP el martes reproduce mensajes de WhatsApp en los que el banquero le pide ayuda a Moraes con el aparente objetivo de frenar la investigación que terminó en su arresto.

Durante un periodo de 13 días, mensajes extraídos del teléfono celular del banquero muestran que solicitó la intervención del magistrado para evitar la liquidación del banco y el avance de las investigaciones. En las conversaciones, Vorcaro hace llamamientos para "sensibilizar" a las autoridades y pregunta cómo debe proceder para "desarmar" y "revertir" la situación.

Los mensajes muestran a Vorcaro preguntando a Moraes, días antes de su detención, si debía salir del país: "¿Crees que ya el lunes tengo que estar afuera?", le escribió el 15 de noviembre, dos días antes de que Vorcaro fuera detenido por primera vez bajo sospecha de fraude.

Vorcaro también le pidió ayuda a Moraes para que intercediera ante el Director General de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, y el Fiscal General de la República, Paulo Gonet, en un intento por detener las investigaciones dirigidas contra Master.

Las respuestas de Moraes no se muestran en el informe de la policía.

Los diálogos forman parte de un informe elaborado por la Policía Federal a partir del análisis del dispositivo de Vorcaro. Según la investigación, el banquero escribió el texto en un bloc de notas, le hizo una captura de pantalla y luego se la envió a Moraes como una sola captura de pantalla. El documento fue remitido al magistrado del Tribunal Supremo André Mendonça en el marco de la Operación Compliance Zero, que investiga presuntos fraudes financieros relacionados con Master Bank.

La investigación revela además que el magistrado manipuló personalmente el borrador de un contrato entre el Banco Master y el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes, por 130 millones de reales (unos 24 millones de dólares), que se firmó en febrero de 2024.

El banquero Daniel Vorcaro, del Banco Master, y el juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes

Foto: Fotos de Ana Paula Paiva/Valor y Brenno Carvalho/O Globo/GDA





El juez de la corte suprema André Mendonça, a cargo del caso del Banco Master, solicitó a la Fiscalía General que se pronuncie sobre las nuevas revelaciones en un plazo de cinco días. Los mensajes fueron hechos públicos este martes por orden del ministro Mendonça.

También solicitó al presidente de la corte suprema que el contenido del informe policial sea examinado en sesión plenaria, "de manera pública y transparente".

"Son acusaciones graves", dijo Flávio Bolsonaro a periodistas en el Congreso, al instar al juez "a dar las explicaciones que correspondan a él y a su esposa".

"De confirmarse, el ministro Alexandre Moraes no está en condiciones de seguir en la Suprema Corte".

El juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre Moraes, durante las audiencias del expresidente Jair Bolsonaro Foto: AFP

Otros mensajes obtenidos por la Policía Federal el 14 de noviembre, tres días antes de su arresto, muestran a Vorcaro escribiendo al ministro: "Siempre estamos juntos. Sabes que te estaré eternamente agradecido. Toda mi familia, empleados, socios y amigos que dependen de nosotros te deben a ti y a tu familia una enorme gratitud. Muchísimas gracias por todo. Ahora toca seguir adelante con fuerza para terminar, si Dios quiere".

La información fue publicada inicialmente por el periódico "O Estado de S. Paulo". Mendonça, relator del caso ante el STF, levantó posteriormente la confidencialidad del caso e indicó que el asunto será llevado ante el pleno del tribunal. Corresponde al presidente del STF, Edson Fachin, fijar la fecha de una sesión para deliberar sobre una posible investigación contra Moraes.

Como miembro del STF, Moraes solo puede ser investigado formalmente si así lo aprueba el pleno del tribunal.

Según Mendonça, corresponderá al "órgano soberano" analizar la situación en una deliberación "pública y transparente".

Con información de AFP y OGlobo (GDA)