Elecciones en Brasil: un final incierto, solo un punto de diferencia y el tercer candidato que puede complicar

Falta un mes para las elecciones en Brasil y la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente se instala cada vez con mayor fuerza, con los dos principales candidatos técnicamente empatados en un balotaje, y en medio del nuevo escándalo que tiene comprometido al juez del Supremo Tribunal Federal que envió a prisión al exmandatario Jair Bolsonaro.

La última encuesta divulgada ayer domingo por OGlobo revela que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) obtendría el 37% de los votos en la primera vuelta el 4 de octubre, mientras Flávio Bolsonaro (Partido Liberal) el 30%.

La gran novedad en el sondeo de Quaest es el ascenso de Augusto Cury, un neófito en la política postulado por el partido de centro Avante, quien aparece en el tercer lugar, con el 10%, ocho puntos más que lo que tenía en la encuesta anterior del 14 de agosto.

Renan Santos (Missão), con un 3%, y Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) y Marçal, con un 1% cada uno, les siguen con un porcentaje menor. Los votantes que dicen que votarán en blanco, nulo o se abstendrán representan el 7%, y los indecisos el 10%.

Quaest encuestó a 2004 votantes entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre. El margen de error es de dos puntos porcentuales, y el nivel de confianza es del 95%.

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Foto: AFP

Segunda vuelta

La encuesta de Quaest muestra a Lula y Flávio en un empate técnico para la segunda vuelta el 25 de octubre: Lula recibe el 42% de intención de voto, frente al 41% de Flávio Bolsonaro.

En comparación con la encuesta anterior, publicada el 14 de agosto, esto representa una disminución en la brecha, que pasó de tres puntos a uno. Si el análisis se compara con la encuesta del 26 de julio, el cambio es aún mayor: de ocho a uno.

La nueva encuesta fue la primera de Quaest en simular una segunda vuelta entre Lula y Cury, un candidato que ha experimentado un auge en las redes sociales en las últimas semanas y que se había destacado en los sondeos electorales realizados por teléfono o internet. Aparece con un 34% en la proyección, frente al 40% del presidente.

El candidato de Missão, Renan Santos , tiene el 36%, frente al 43% de Lula. En el caso de Ronaldo Caiado (PSD), el candidato del PT ganaría por 42% a 37%. Romeu Zema (Novo) perdería por 44% a 33%. Lula, a sus 80 años, va por un cuarto período de gobierno no consecutivo.

El candidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro habla durante un acto de campaña este sábado, en Río de Janeiro (Brasil). Foto: EFE/ Antonio Lacerda

Gestión estable

El nuevo sondeo indicó, además, que la aprobación del Gobierno de Lula se mantuvo estable pese a los escándalos que salpicaron al mandatario por la apertura de tres investigaciones contra su hijo mayor, Fábio Luiz Lula da Silva, por supuesto tráfico de influencias.

Según la encuesta, el 48% de la población desaprueba al Gobierno de Lula contra un 45% que lo aprueba. En el sondeo de agosto, la desaprobación también era del 48% y la aprobación del 46%.

Por la fecha en que se realizó la encuesta, no mide el impacto del escándalo en torno al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, habla con su esposa Viviane Barci de Moraes Foto: AFP

Exoneran a Flávio

Esta semana el principal candidato de la oposición obtuvo un triunfo en la Justicia. Flávio Bolsonaro fue absuelto el martes de una posible violación a la ley electoral brasileña por transmitir un video hecho con inteligencia artificial en el que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, respalda su candidatura.

En julio, durante la convención partidaria en la que Flávio Bolsonaro lanzó su aspiración presidencial, un “deepfake” del exmandatario de 71 años apareció en pantalla y pidió a sus seguidores que apoyen a su hijo.

El PT de Lula acusó al opositor de violar la prohibición de usar réplicas hechas con inteligencia artificial de personas reales en las campañas políticas.

El Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, exoneró a Flávio Bolsonaro por considerar que dicha convención tuvo lugar antes del inicio del periodo oficial de la campaña presidencial, por lo que no puede ser considerado parte de la misma, explicó el magistrado Kassio Nunes Marques. La tesis de Nunes Marques se impuso por una votación de 5 a 2.

Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión en 2025 por intentar un golpe de Estado al final de su mandato. Tiene prohibido de expresarse públicamente, ya sea en redes sociales o a través de terceros.

“Esto es una simulación de mi imagen y de mi voz hecha con inteligencia artificial. Como todos aquí saben, estoy preso y callado por una decisión injusta”, dijo en julio la réplica digital de Jair Bolsonaro. OGlobo (GDA) y AFP