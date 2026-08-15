Bolsonaro mejora en encuesta y acorta diferencias con Lula: los datos del último sondeo de opinión

Una encuesta de Quaest publicada ayer viernes muestra que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantiene por delante del senador Flávio Bolsonaro (PL) en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de octubre. Lula cuenta con el 38% de la intención de voto, mientras que Bolsonaro tiene el 31%.

El sondeo fue encargado por TV Globo y el periódico O Globo. En la encuesta anterior, publicada la semana pasada, Lula obtuvo el 39% y Flávio el 30%.

En el escenario para la segunda vuelta, la encuesta de Quaest publicada ayer muestra a Lula con un 43% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con un 40%. Otro 13% indica su intención de votar en blanco, no votar o no acudir a las urnas, y un 4% afirma estar indeciso.

Esto representa un cambio positivo para Flávio Bolsonaro en comparación con la encuesta anterior. Actualmente con tres puntos, la diferencia entre él y Lula era de cinco puntos en la encuesta de principios de mes y de ocho puntos el mes pasado.

Presidente de Brasil, Luiz Inacio "Lula" da Silva, durante la presentación de la nueva línea de crédito el 22 de julio del 2026.



EVARISTO SA/AFP fotos

La encuesta se realizó a 2004 votantes entre el lunes y el jueves. El margen de error es de más o menos dos puntos porcentuales y el nivel de confianza es del 95 %.

La investigación del instituto es la primera realizada después de que el Tribunal Supremo Federal (TSF) autorizara a la Policía Federal (PF) a investigar al hijo del presidente Lula, Fábio Luís Lula da Silva, conocido como Lulinha, por sospecha de tráfico de influencias. La agencia también investiga una transferencia de fondos de la empresaria Roberta Luchsinger a Marco Aurélio Santana Ribeiro, conocido como Marcola, exjefe de gabinete de Lula.

En cuanto a Flávio, esta es la primera encuesta desde la elección del diputado Alfredo Gaspar (PL) como candidato a la vicepresidencia. Gaspar está siendo procesado en el Tribunal Supremo Federal por una acusación de violación de una persona vulnerable presentada por parlamentarios, la cual él niega. OGlobo / GDA