Flávio Bolsonaro pierde el apoyo de la centro-derecha en la previa de la campaña electoral en Brasil

El Partido de los Trabajadores (PT) proclamará hoy domingo al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, como su candidato presidencial para las elecciones de octubre, en las que buscará su cuarto mandato no consecutivo con la mayoría de las encuestas a su favor, con muy poca ventaja. Esto ocurre justo cuando su rival, Flávio Bolsonaro, sufre el retiro de gran parte del apoyo que tenía de la centro derecha.

A sus 80 años, Lula volverá a vestir el traje de candidato para intentar conseguir un histórico cuarto mandato no consecutivo y consolidar a Brasil como el principal bastión del progresismo en la región.

Con el moderado Geraldo Alckmin una vez más como su compañero de fórmula, Lula buscará extender su Gobierno hasta 2030. Si para entonces prospera el proyecto de ley que propone acabar con la reelección, el antiguo líder sindical no solo consolidará su récord en las urnas, sino que pasará a la historia como el último presidente de Brasil en gobernar durante dos mandatos consecutivos.

Referente del progresismo latinoamericano, el mandatario brasileño también es blanco de críticas de sus adversarios más radicales, como en el caso de la áspera ofensiva discursiva del mandatario argentino, Javier Milei.

Milei aprovechó su discurso durante el mitin del principal candidato opositor brasileño, Flávio Bolsonaro, hijo mayor del exgobernante ultra Jair Bolsonaro, para llamar a Lula “ladrón”, entre otros agravios frente a los que el dirigente progresista llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y convocó al embajador argentino en Brasilia.

Centroderecha

Los principales partidos de centro-derecha de Brasil comenzaron a cerrar filas esta semana en torno a una estrategia de neutralidad para las elecciones presidenciales de octubre, una decisión que debilita la candidatura del senador Flávio Bolsonaro y lo deja tan solo respaldado por el ultraderechista Partido Liberal (PL), la formación que lo postuló. El primer paso lo dio ayer sábado el Partido Progresistas (PP), que anunció su decisión de mantenerse neutral en la disputa presidencial y de liberar a sus dirigentes para que apoyen a diferentes candidatos en las elecciones regionales, descartando así una alianza formal con Bolsonaro.

La decisión también impidió que la senadora Tereza Cristina Corrêa, uno de los principales portavoces del agronegocio brasileño, fuera postulada como candidata a la Vicepresidencia en la fórmula del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro había anunciado la víspera que la senadora y exministra de Agricultura en el Gobierno de su padre (2019-2022) le había comunicado que estaba dispuesta a ser su compañera de fórmula, lo que el PP terminó frustrando.

La determinación del PP supone un revés para la estrategia de Bolsonaro, que buscaba ampliar su base de apoyo con partidos del denominado ‘centrão’, el influyente bloque de fuerzas de centro y centro-derecha que tradicionalmente desempeña un papel decisivo en la formación de mayorías políticas.

La expectativa ahora está puesta en la convención de União Brasil, prevista para el próximo martes. La formación mantiene una coalición partidaria con el PP y la mayoría de sus dirigentes ha dejado claro en los últimos días que la tendencia es adoptar la misma posición de neutralidad. El martes también celebrará su convención Republicanos, partido que Bolsonaro intenta atraer a su coalición y que cuenta entre sus dirigentes con el actual gobernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, un importante aliado de los Bolsonaro. Aunque el respaldo al candidato del PL aún no ha sido descartado formalmente, la opción preferida es permanecer neutrales.

EFE