Dura respuesta de la diplomacia de Brasil tras críticas de Milei a Lula en el acto de Flavio Bolsonaro

El gobierno de Brasil llamó a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, tras los insultos que el presidente Javier Milei lanzó contra Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto del Partido Liberal (PL) en San Pablo, junto a Flavio Bolsonaro.

Según pudo saber La Nación, la decisión fue adoptada por el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. La medida ya fue comunicada oficialmente a la representación diplomática en la Argentina, e implica que el embajador regrese temporalmente a su país.

Fuentes de la diplomacia brasileña afirmaron a este medio que el retorno del embajador Bitelli es un hecho y se efectivizará “en las próximas horas”. Las mismas fuentes calificaron de “inaudito” el discurso de Milei en San Pablo, repleto de referencias críticas a su principal socio del Mercosur.

La decisión del gobierno de Lula tiene lugar un día después de la participación de Milei en la convención del Partido Liberal (PL), donde respaldó la candidatura presidencial de Flavio Bolsonaro. Fue la tercera visita del mandatario argentino a Brasil desde que asumió la Presidencia y, una vez más, no incluyó ningún contacto con el gobierno brasileño. La agenda estuvo centrada exclusivamente en dirigentes del bolsonarismo.

Durante un discurso de unos 25 minutos, Milei cuestionó duramente al presidente brasileño. Sin nombrarlo por su nombre de pila, se refirió a Luiz Inácio Lula da Silva como “el zurdo”, “el ladrón”, “el presidiario” y hasta ironizó sobre un desperfecto técnico en el acto al preguntar si “los micrófonos los mandó a tocar el ladrón”. También acusó al mandatario brasileño de haber intentado influir en las elecciones argentinas de 2023 en favor de Sergio Massa.

“Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda”, disparó, redoblando las denuncias de injerencia externa de la Casa Rosada.

Asimismo, cuestionó la condena judicial contra Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por haber liderado un intento fallido de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula en 2023.

En ese sentido, apuntó contra Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal que bloqueó su encuentro con Jair Bolsonaro. Milei lo llamó “la basura calva” y lamentó no poder visitar a su “amigo injustamente encarcelado”, cuando —recordó— el propio Lula recibió dirigentes extranjeros en su paso por la cárcel, lo que calificó de “carácter vengativo”.

El acto volvió a agrietar un vínculo ya deteriorado entre ambos mandatarios. Desde que asumió la Presidencia, Milei mantuvo reiterados cruces con Lula y evitó establecer contactos institucionales con el gobierno brasileño, privilegiando su relación política con el bolsonarismo.

1 / 1: Javier Milei junto a Flavio Bolsonaro durante el lanzamiento de su candidatura en la convención del Partido Liberal. (Foto: AFP fotos)

Reacciones

La alocución le valió varias respuestas del entorno de Da Silva. El primero en salir al cruce fue el presidente nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, en un comunicado difundido horas después del acto en el estadio Pacaembú.

“Es inadmisible que un jefe de Estado extranjero venga a nuestro país y se dirija en términos irrespetuosos a sus poderes constituidos. No sorprende que el actual presidente de Argentina se comporte de esta manera. Al fin y al cabo, no son pocas las situaciones recientes en las que ha demostrado no estar a la altura del cargo que ocupa”, escribió.

Luego fue el turno de José Guimarães, ministro de Relaciones Institucionales de Brasil. En un mensaje que publicó en su cuenta de la red social X, Guimarães cuestionó el modelo económico de La Libertad Avanza. Con un tono irónico, dijo que esperaba que Milei aproveche “su paso por Brasil para aprender que gobernar es cuidar a las personas, y no desmontar los derechos”.

“Mientras su gobierno estuvo marcado por una agenda de austeridad que sacrificó a trabajadores, jubilados y más vulnerables, profundizando las desigualdades sociales y colocando el mercado por encima de la dignidad humana, Brasil eligió otro camino: crecimiento con inclusión, diálogo y respeto a la democracia”, señaló Guimarães.

El antecedente de España

No es la primera vez que un país llama a consulta a su embajador durante la gestión de Milei. El antecedente más resonante ocurrió en mayo de 2024, cuando el gobierno de España retiró temporalmente a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, después de que el Presidente calificara de “corrupta” a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, durante un acto organizado por el partido Vox en Madrid.

Aquel episodio derivó en una fuerte crisis diplomática entre ambos países. El gobierno español exigió una disculpa pública de Milei, que nunca llegó, mientras que la embajadora permaneció en Madrid y no regresó a la Argentina. Meses más tarde, España dio por cerrado el conflicto con la designación de un nuevo representante diplomático, Joaquín María de Arístegui Laborde, quien asumió el cargo en noviembre de ese año.

La relación entre ambos mandatarios continuó tensa. En marzo de este año, durante el Madrid Economic Forum, Milei volvió a apuntar contra Sánchez al calificarlo de “impresentable”. Si bien desde entonces los cruces públicos disminuyeron, el vínculo bilateral nunca recuperó la normalidad que existía antes del conflicto.

La Nación (GDA)