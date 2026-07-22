Nuevas protestas en Argentina contra el gobierno de Javier Milei: se dan los primeros enfrentamientos

Sindicatos y organizaciones sociales de Argentina retomaron este miércoles las protestas contra el gobierno de Javier Milei, en apoyo a los reclamos de los jubilados y contra la eliminación del programa “Volver al Trabajo” dirigido a las personas por fuera del mercado laboral formal.

En los accesos a la capital, la Ciudad de Buenos Aires, se registraron durante la mañana los primeros enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes, que a partir de las 15 horas marcharan hacia la Plaza del Congreso.

Efectivos de la Prefectura Naval y de la Policía Federal desplegaron un operativo en el Puente Pueyrredón para intentar liberar un corte de tránsito realizado por los manifestantes y evitar que avancen, utilizando gases lacrimógenos.

Repudiamos la brutal represión en Puente Pueyrredón contra quienes se movilizaron para reclamar trabajo y dignidad. La respuesta al hambre y la exclusión no puede ser la violencia. Exigimos el cese de la represión y políticas que garanticen el derecho al trabajo. pic.twitter.com/Ji7pBcVWig — UTEP (@UTEPoficial) July 22, 2026

Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), subrayó que “está en riesgo la paz social, porque los pibes empiezan nuevamente a tener que chupar cartón para sobrevivir”.

Según el dirigente, el plan Volver al Trabajo representa “78.000 pesos (argentinos) miserables, pero a las familias les permiten planificar parte de su vida, dándoles de comer por lo menos una parte del mes a sus hijos y a sus hijas”.

Distintas organizaciones sociales cortan Hipólito Yrigoyen, en Avellaneda, e intentan cruzar el puente Pueyrredón y llegar al Congreso a la marcha de los jubilados. Soledad Aznarez/La Nación

“Son un millón de planes sociales que son utilizados para alimentos, garrafas y en los consumos más esenciales. Estamos con esta lucha, no lo podemos permitir”, manifestó Néstor Pitrola, diputado nacional del Frente de Izquierda que también participó del reclamo en Avellaneda.

También se vivieron momentos de tensión en otros puntos de la protesta, como sucedió en Rosario, donde los manifestantes intentaron cortar la autopista que conecta a la ciudad santafesina con Buenos Aires. En La Plata también hubo accesos y rutas bloqueadas.

Distintas organizaciones sociales cortan la Autopista Buenos Aires-La Plata a la altura de la bajada 120 y 32. Marina Espeche/La Nación

Se trata de la primera manifestación desde la organizada el pasado 30 de abril, en vísperas del Día del Trabajador. En febrero pasado, el gobierno argentino aprobó una reforma laboral que introdujo cambios en las condiciones laborales y que los sindicatos consideran un retroceso frente a décadas de conquistas.

Esta jornada de protesta de las agrupaciones sociales coincide con la marcha semanal de los jubilados en reclamo de una mejora en las prestaciones de la seguridad social, por lo que los trabajadores se sumarán también a la causa. Las centrales sindicales no descartan más medidas de fuerza, incluido un paro general.

Con información de EFE y La Nación/GDA