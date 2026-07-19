Corte Suprema de Brasil prohíbe a Javier Milei visitar a Jair Bolsonaro en prisión domiciliaria

La Corte Suprema de Brasil negó ayer sábado la autorización para una visita del presidente argentino, Javier Milei, al expresidente Jair Bolsonaro en la residencia donde cumple prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado, a las puertas de una campaña electoral tensa para las presidenciales de octubre.

Milei había anunciado en una entrevista radial en Argentina que asistirá el 25 de julio a la convención del Partido Liberal de Bolsonaro en Sao Paulo, para apoyar la proclamación oficial de la candidatura del senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario. La decisión del juez Alexandre de Moraes de desautorizar el encuentro entre los líderes conservadores ocurrió después de que la noche del viernes prohibiera todas las visitas al expresidente durante 30 días, como sanción por la difusión de una carta política a través de su hijo Flávio la semana pasada. Esa difusión violó una medida cautelar que le impide al exmandatario (2019-2022) comunicarse por redes sociales incluso a través de terceros. Como resultado, Moraes ya había prohibido a Flávio Bolsonaro visitar a su padre por 90 días, un lapso que abarca la primera vuelta de las elecciones en Brasil, que se celebrarán el 4 de octubre.

El exjefe de Estado, de 71 años, purga una pena de 27 años de prisión por tramar un golpe en 2022 para impedir la llegada al poder del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. Desde marzo cumple la pena en su domicilio en Brasilia por motivos de salud.

Moraes determinó que tampoco podrá recibir visitas de “finalidad político-electoral” hasta después de los comicios, ni difundir manifiestos políticos por ningún medio, ni siquiera con la ayuda de terceros.

Los abogados de Bolsonaro habían pedido la autorización para que Milei lo visitara el mismo 25 de julio, junto con una comitiva integrada por el canciller argentino, Pablo Quirno, su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y un intérprete. Ayer sábado, Moraes resolvió que ese pedido quedó sin objeto por la prohibición general de visitas vigente desde el día anterior.

El abogado de Bolsonaro, Joao Henrique de Freitas, criticó la decisión en X y sostuvo que la defensa pidió el permiso para la visita de Milei la tarde del viernes y que horas después llegó la suspensión general de visitas. Cuestionó la “motivación y proporcionalidad” de la medida y habló de “coincidencias convenientes” en la secuencia de los hechos. De su lado, el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro tachó ayer de “tirano” y “demonio” al juez de la Corte Suprema que endureció las condiciones de la prisión domiciliaria de su padre.

Aliados

Milei y Bolsonaro se presentan desde 2023 como aliados ideológicos de la nueva derecha latinoamericana.

El vínculo quedó sellado en julio de 2024, cuando Milei hizo su primera visita a Brasil como presidente para participar del foro conservador CPAC en Balneário Camboriú. Allí denunció la “persecución judicial” que, según dijo, sufría su “amigo” Bolsonaro, entonces investigado por intento de golpe y otras causas. En esa ocasión evitó cualquier encuentro con Lula y faltó a la cumbre del Mercosur en Paraguay para compartir escenario con Bolsonaro.

Lula, con quien Milei mantiene una relación áspera, visitó en julio de 2025 a la expresidenta argentina Cristina Kirchner, condenada por corrupción y bajo prisión domiciliaria, tras una cumbre del Mercosur en Buenos Aires. Lula y Milei apenas cruzaron un saludo breve en esa cumbre.

Con información de EFE y AFP