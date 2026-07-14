Justicia prohíbe a Flávio Bolsonaro visitar a su padre: a qué responde la medida y por cuánto estará vigente

La Corte Suprema de Brasil prohibió ayer lunes al candidato presidencial Flávio Bolsonaro visitar a su padre Jair Bolsonaro durante 90 días por incumplir las medidas cautelares impuestas al expresidente encarcelado.

El magistrado Alexandre de Moraes consideró que el candidato derechista violó las restricciones que pesan sobre el expresidente (2019-2022), condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, cuando leyó en redes sociales una carta escrita por su padre.

En esa misiva, Jair Bolsonaro reiteró su apoyo a la candidatura de Flávio y pidió unidad, después de que el hijo fuera criticado abiertamente por su madrastra y esposa del exmandatario, Michelle Bolsonaro.

Según De Moraes, la lectura de la carta contradice la prohibición de que Jair Bolsonaro divulgue mensajes por redes sociales, incluso a través de terceros, y “sugiere” que este tenía “pleno conocimiento” de que la carta iba a ser difundida en las plataformas digitales.

En ese sentido, el magistrado dio 48 horas a los abogados de Jair Bolsonaro para que aclaren si éste sabía cómo el escrito iba a ser divulgado, y mandó a la Fiscalía investigar si se trata de un caso de propaganda electoral anticipada cometido supuestamente por Flávio Bolsonaro.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro habla con la prensa en Florianópolis. Foto: AFP

La suspensión de las visitas impedirá a Flávio comunicarse directamente con su padre, quien lo nombró su sucesor tras ser condenado el 11 de septiembre de 2025, durante buena parte de la campaña electoral. La primera vuelta de los comicios, que se celebrará el 4 de octubre, tiene como principales contendientes a Flávio y al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a un cuarto mandato.

Pese a que empezó a cumplir la pena en una celda, Jair Bolsonaro fue trasladado a su casa, tras serle concedida la prisión domiciliaria por sus numerosos problemas de salud. Dentro del reducido grupo de personas autorizadas a visitarlo, figuran los médicos que lo atienden, sus abogados y los familiares más cercanos.

En la carta que divulgó su hijo Flávio, Jair Bolsonaro pidió el pasado sábado a sus aliados unidad para la campaña presidencial de su hijo mayor, en medio de la disputa entre el candidato y Michelle Bolsonaro.

“Es el momento de arremangarnos, dejar de lado las posibles diferencias y que cada uno se esfuerce por nuestro precandidato a la presidencia, Flávio Bolsonaro”, pidió el mayor líder de la derecha brasileña a través de su hijo.

Las encuestas ubicaban a principios de año a Flávio Bolsonaro en empate técnico con Lula da Silva.

Jair Bolsonaro llega a casa para cumplir arresto domiciliario. Foto: Gabriela Biló/ O Globo.

Pero tras la revelación de su cercanía con un banquero preso por estafa y una reciente disputa pública con su madrastra, Michelle Bolsonaro, Flávio está ligeramente por detrás del presidente.

Michelle acusó a su hijastro de ofenderla y humillarla durante una conversación telefónica sobre las alianzas del Partido Liberal (PL) del expresidente Bolsonaro.

Muy popular entre el electorado femenino conservador, la ex primera dama era una oradora habitual en las reuniones del partido.

Tras la disputa, Michelle renunció al directorio femenino del PL y anunció esta semana la fundación de un nuevo movimiento llamado Imparables.

Tras leer la carta escrita a mano por su padre, Flávio Bolsonaro pidió a sus aliados “evitar discursos conflictivos o direcciones diferentes” a las de su precampaña.

Flávio Bolsonaro recibirá este mes el apoyo del presidente argentino, Javier Milei, que viajará el 25 de julio a Brasil con ese fin. EFE, AFP