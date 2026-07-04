Bolsonaro: una familia, tres liderazgos y una crisis que sacude a la derecha brasileña antes de las elecciones

Una familia, tres liderazgos y varios intereses en conflicto. En Brasil, una disputa por la herencia política del expresidente Jair Bolsonaro enfrenta a su hijo mayor y precandidato presidencial Flávio con la ex primera dama Michelle.

A tres meses de los comicios, la crisis entre Michelle Bolsonaro, de 44 años, y Flávio Bolsonaro, de 45, amenaza la unidad de la derecha brasileña, que busca impedir la reelección del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

El nombre de Michelle sonaba como posible presidenciable hasta que Flávio anunció a finales de 2025 que el expresidente Bolsonaro lo había elegido como precandidato.

Ahora, con la campaña de su hijastro en apuros por revelaciones que lo vinculan a un banquero acusado de estafa, la ex primera dama ventiló la crisis familiar ante sus 8,2 millones de seguidores en Instagram. “Respeto muchísimo a Michelle, tengo la convicción de que vamos a superar este momento difícil y que ella va a estar caminando con nosotros”, reaccionó Flávio.

El expresidente Jair Bolsonaro junto con su esposa Michelle Bolsonaro. Foto: archivo El País

Michelle cuida de la salud de Jair Bolsonaro, de 71 años, que cumple en su casa una pena de 27 años por un intento de golpe de Estado en 2022.

La ex primera dama tiene una activa trayectoria en el Partido Liberal (PL) del expresidente, y ha recorrido el país para impulsar la organización de las mujeres, un electorado poco proclive a votar por Flávio, según los sondeos.

Cristiana evangélica, también ejerce liderazgo sobre los fieles de esta corriente protestante.

“Michelle Bolsonaro ya no es solo la ex primera dama ni la esposa del expresidente Bolsonaro. Es la persona de conexión y de comunicación orgánica con el campo evangélico”, dice a la AFP la directora del Instituto de Estudios de Religión, Ana Carolina Evangelista. Tiene una “doble importancia de expansión para el campo evangélico y el campo femenino”, resume.

La disputa entre Michelle y Flavio también tiene como telón de fondo la lucha por la nominación de aliados para las elecciones locales y regionales, que se celebrarán en octubre junto con las presidenciales.

El punto de inflexión se produjo cuando ella criticó públicamente la alianza del PL con un influyente político local que había criticado a su marido, y recibió una llamada de Flavio.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro saluda a sus seguidores a su llegada procedente de Estados Unidos Foto: AFP

“Fue muy grosero. Me faltó el respeto y me trató muy mal”, contó en los videos. “Ante esa humillación, entendí que no quería mi apoyo”. El senador se disculpó con su madrastra y la invitó a un encuentro con precandidatas regionales y parlamentarias del PL que tuvo lugar el miércoles en Brasilia. Michelle no solo no acudió, sino que renunció a la jefatura del directorio femenino del partido y podría desistir de postularse al Senado.

Michelle afirmó en un comunicado que decidió renunciar a la Presidencia de la sección femenina del PL tras “reflexionar” sobre “el momento” que atraviesa la familia.

La ex primera dama dijo que, a partir de ahora, se dedicará “integralmente” a los cuidados del exmandatario. Asimismo, agradeció a las mujeres del PL su “dedicación” y expresó su confianza de que pronto recogerán los frutos de “las semillas que fueron sembradas”.

Tras varios meses en un empate técnico con Lula en las encuestas, Flávio cayó varios puntos por detrás del mandatario a finales de mayo. Su campaña aún lidia con las repercusiones de un audio en el que el senador pidió dinero para una producción hollywoodense sobre su padre a Daniel Vorcaro, un banquero preso acusado de una vasta trama de corrupción.

Para Evangelista, el pronunciamiento de Michelle es estratégico: está “plantando semillas” para una posible candidatura presidencial en 2030. Y en 2026, “si la candidatura de Flávio se vuelve aún más inviable, ella ya ha señalado que están un poco separados”, sostiene.

Mientras se ven los efectos de la crisis, los cuadros bolsonaristas piden unión. “Quien tiene una familia grande lo sabe: al final todo se arregla”, dijo el jefe de la bancada del PL en el Senado, Carlos Portinho. “En época de campaña todos se abrazan, se acomodan, porque tenemos un objetivo mayor”.

Partidarios del expresidente Jair Bolsonaro participan en una manifestación en Sao Paulo. Foto: AFP

Libre de “amarras” del bloque regional

El candidato Flávio Bolsonaro defendió que Brasil “se libere” de las “amarras” del Mercosur y negocie por su cuenta acuerdos comerciales con terceros países. Bolsonaro envió un documento a la Oficina del representante comercial de Estados Unidos en el que presenta argumentos en contra de nuevos aranceles por parte del país norteamericano sobre las importaciones brasileñas. En ese sentido, reconoce que Brasil mantiene tributos más ventajosos con ciertas naciones que con Estados Unidos, pero señala que esto se debe a los acuerdos del Mercosur y que no puede revocarlos “unilateralmente”. Por ello, propone “explorar” maneras para lograr acuerdos bilaterales entre Brasil y Estados Unidos, sin tener que pasar por el bloque regional. “Brasil busca formas para liberarse de las amarras del Mercosur que han impedido a anteriores gobiernos tener este tipo de negociaciones con Estados Unidos, afirma.