Brasil: tribunal electoral acepta recurso de Flávio Bolsonaro y suspende sondeo por inducir respuestas

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil suspendió ayer lunes de forma cautelar la difusión de una encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre, tras aceptar un recurso presentado por el senador y candidato opositor de derecha Flávio Bolsonaro.

El Tribunal Electoral determinó que existen indicios de que el cuestionario elaborado por la firma AtlasIntel fue diseñado para inducir las respuestas de los electores, lo que perjudicó la imagen del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que quedó posicionado casi siete puntos debajo del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

La medida cautelar fue dictada por el presidente del TSE, el juez Kassio Nunes Marques, quien consideró que “hay indicios que apuntan a una manipulación de las respuestas” y que la decisión “no supone ningún peligro en caso de que posteriormente se compruebe la regularidad metodológica de la encuesta”.

La encuesta impugnada mostró que, en caso de una segunda vuelta entre ambos candidatos, que en el sondeo anterior aparecían técnicamente empatados, Lula, que va detrás de su cuarto mandato no consecutivo, tiene el 48,9% de la intención de voto, mientras que Flávio Bolsonaro obtendría el 41,8%.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la apertura del I Foro de Rectores Brasil-África Foto: Andre Borges/EFE.

El sondeo fue realizado tras la divulgación de unos audios en los que Flávio Bolsonaro le pide dinero al banquero Daniel Vorcaro, actualmente preso y protagonista de un gigantesco escándalo de corrupción que ha salpicado a numerosas autoridades, para financiar una película sobre la vida de Jair Bolsonaro.

Los audios muestran una gran proximidad entre Flávio Bolsonaro y el expropietario del liquidado Banco Master, a quien trata como “hermano”.

La defensa del senador alegó que la encuestadora, además de formular preguntas específicas sobre el escándalo, reprodujo el audio principal de la investigación dentro del propio cuestionario antes de que los entrevistados respondieran sobre su intención de voto, lo que “contaminó la integridad de los resultados”.

Por otro lado, el director general de AtlasIntel, Andrei Roman, defendió la neutralidad del estudio asegurando que el audio se reprodujo solo al final del cuestionario para medir el conocimiento del caso. EFE