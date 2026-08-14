"El sistema va a hacer de todo para detenerme": habilitan a Flávio Bolsonaro tras resolverse traba judicial

El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro denunció horas antes que no consiguió formalizar su candidatura porque aparecía afiliado a otro partido político en el sistema informático de la autoridad electoral.

Los abogados de Bolsonaro elevaron el caso al Tribunal Superior Electoral (TSE), que intervino rápidamente para restablecer su afiliación al Partido Liberal (PL), lo que le permitirá registrar su candidatura, para lo que tiene plazo hasta mañana sábado.

Flávio Bolsonaro calificó el suceso de su afiliación a otro partido como un “fraude” y sembró sospechas sobre la actuación de las autoridades electorales. “El sistema va a hacer de todo para detenerme, pero no lo va a conseguir”, declaró el senador en sus redes sociales.

Al conocerse el caso, el TSE aseguró en un comunicado que la afiliación de Flávio Bolsonaro al partido Misión, una pequeña formación de derecha, fue solicitada por “alguien que tenía las credenciales” para hacerlo.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro saluda a sus seguidores a su llegada procedente de Estados Unidos Foto: AFP

La afiliación de Flávio a Misión “no fue resultado de un hackeo, sino del uso indebido de la herramienta por parte de alguien que tenía las credenciales del partido para formalizar afiliaciones”, dijo el TSE. El presidente del TSE, el juez Kassio Nunes Marques, ordenó la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

El partido Misión, cuyo abanderado presidencial es Renan Santos, informó en una nota que fue “víctima de un intento de afiliación fraudulenta de Flávio Bolsonaro”. Aseguró que, “al detectar el fraude, intentó cancelar la afiliación ese mismo día, pero la acción fue rechazada por el TSE”, y que informó de lo sucedido al gabinete de Flávio Bolsonaro el pasado 2 de agosto.

La campaña para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de octubre arranca oficialmente el domingo en Brasil. El actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, parte con ventaja en los sondeos con respecto a Flávio Bolsonaro, principal candidato de la oposición. EFE