Programa electoral de Lula: defensa de la soberanía, reducción de desigualdad y combate del crimen organizado

La coalición del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, divulgó ayer sábado, dos meses antes de los comicios, un programa electoral que tiene como puntos la defensa de la soberanía, la reducción de la desigualdad y el combate al crimen organizado.

El programa, de 84 páginas, donde las palabras más repetidas son “ampliar” y “fortalecer”, repasa lo que considera los logros del Gobierno de Lula.

En política internacional, se hará “oposición firme a cualquier intento de subordinar Brasil a los intereses extranjeros”, una referencia velada a las presiones de los EE.UU. de Donald Trump para influir en los asuntos internos de Latinoamérica.

En ese sentido, el programa defiende profundizar “la aproximación geopolítica” con los BRICS y el Sur global, así como la integración regional en el Mercosur.

Lula da Silva, Modi y Li Qiang participan en la primera sesión plenaria de la cumbre BRICS en Río de Janeiro. Foto: AFP / Archivo

En el plano nacional, se da especial atención a la seguridad, uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos y que es el principal caballo de batalla del mayor rival de Lula en los comicios, el derechista Flávio Bolsonaro.

Enfrentarse al crimen organizado exige, según el programa, mejorar la cooperación entre los niveles de la administración pública, “ampliar el margen de acción” de la Policía Federal y establecer “procedimientos más ágiles” para castigar a los integrantes de las facciones. EFE