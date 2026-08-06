Flávio Bolsonaro recorta distancias ante Lula Da Silva: qué dice el último sondeo a dos meses de las elecciones

El candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro volvió a recortar distancias en intención de voto respecto al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, a dos meses de los comicios, según una encuesta publicada ayer miércoles.

Bolsonaro obtendría un 39% frente al 44% de Lula en la segunda vuelta de las elecciones, de acuerdo con el sondeo del centro Genial/Quaest. Este escenario supone una leve mejora para el hijo del expresidente Jair Bolsonaro respecto al mostrado en julio por esta misma empresa encuestadora, cuando registró el 37% de las intenciones de voto y el actual mandatario, el 45%.

Por otro lado, en la primera vuelta de los comicios, Lula obtendría un 39% y Bolsonaro, un 30%. La aprobación del Gobierno de Lula se mantiene en un 36%, mientras que otro 36% lo desaprueba y un 26% lo considera regular.

Vicepresidente

Flávio Bolsonaro anunció ayer miércoles que el diputado Alfredo Gaspar, un exfiscal procedente del empobrecido nordeste del país, será su aspirante a vicepresidente de cara a los comicios de octubre. Flávio destacó durante el lanzamiento la “valentía” de Gaspar en el combate al crimen organizado y afirmó que, si gana, este llevará seguridad y salud al nordeste, el bastión electoral de Lula.

La seguridad es, precisamente, uno de los temas prioritarios de la campaña de Flávio, quien abandera una línea de mano dura ante el crimen organizado.

Presidente de Brasil, Luiz Inacio "Lula" da Silva, durante la presentación de la nueva línea de crédito el 22 de julio del 2026.



EVARISTO SA/AFP fotos

Gaspar, de 55 años, se describió a sí mismo como una “persona simple” y dijo, en un tono medido, que trabajará para transformar Brasil en un lugar “justo y decente” y sin corrupción.

“Soy su soldado, estaré en el parachoques de la retaguardia, siempre leal”, aseguró el que fuera también secretario de Seguridad de Alagoas, su estado.

El diputado por el Partido Liberal, la misma formación que Flávio, no figuraba entre los principales nombres barajados inicialmente por el candidato presidencial, quien buscaba a una mujer con el objetivo de atraer el voto femenino.

Lula, quien aspira a un cuarto mandato, tiene de nuevo como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, un político de origen conservador que le ha mostrado su lealtad durante estos últimos años. EFE