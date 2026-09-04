Lula exige investigar "sin blindaje" el escándalo de corrupción que sacude al Supremo de Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, exigió este jueves a la corte suprema que investigue "sin blindaje de nadie" un megaescándalo de corrupción que toca a uno de sus jueces y otras figuras públicas.

"Es fundamental que se investigue a todo el mundo, (...) duela a quien duela", afirmó Lula en X sobre el llamado caso Master, en el que se indaga sobre vínculos con el poder de un banquero preso por un gigantesco fraude financiero.

O escândalo do Banco Master é o maior roubo da história do Brasil. Roubaram milhões de pessoas de muitos estados e municípios.



O banqueiro, líder do esquema, tem relações com muita gente poderosa. E foi no meu governo que ele foi preso e seu banco fechado.



Há suspeita de… pic.twitter.com/hKS5Q5HJks — Lula (@LulaOficial) September 3, 2026

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó el escándalo del Banco Master como "el mayor robo de la historia de Brasil" y destacó que fue durante su gobierno que el presidente de la institución financiera, Daniel Vorcaro fue arrestado y su banco cerrado.

Dado la gravedad del caso, el candidato a la reelección, quien aspira a su cuarto mandato no consecutivo, instó al presidente de la Suprema Corte y la Procuraduría General de la República a "liderar un proceso que garantice la integridad y la confianza en las investigaciones".

Un informe policial publicado el martes reveló mensajes de un banquero preso por un gigantesco fraude financiero a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes, con el aparente objetivo de frenar la investigación que poco después llevó a su arresto en noviembre.

Los mensajes se conocieron luego de que otro juez de la corte, André Mendonça, ordenara levantar el secreto de sumario y esclarecer si el destinatario era efectivamente su colega.

Luiz Inacio Lula da Silva, presidente de Brasil Foto: captura de pantalla

En un nuevo capítulo de la crisis, Moraes pidió este jueves que la corte investigue a Mendonça por indicios de "improbidad", "abuso de autoridad" y "favor a determinados grupos políticos".

Considerado una de las autoridades más poderosas de Brasil, Moraes condujo el juicio que en 2025 llevó a la cárcel al expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), por un intento de golpe de Estado. Mendonça fue designado por Bolsonaro en la corte.

El presidente del máximo tribunal, Edson Fachin, dio este jueves cinco días de plazo a ambos y a otras autoridades para que se pronuncien sobre una decisión del Ministerio Público que declaró nulo el pedido de Mendonça para investigar los posibles vínculos de Moraes con el banquero.

El caso Master ha alcanzado también a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien enfrentará a Lula en las presidenciales de octubre. La policía investiga giros millonarios de Vorcaro a Bolsonaro que, según el candidato derechista, se usarían para financiar una película sobre su padre.

El ministro del STF de Brasil, Alexandre de Moraes, durante la votación en el caso del expresidente Jair Bolsonaro. Foto: AFP

Contraataque de De Moraes agrava crisis

La crisis en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil tras la divulgación de mensajes comprometedores entre el magistrado Alexandre De Moraes y el banquero encarcelado Daniel Vorcaro se agravó este jueves con la decisión del primero de pedir una investigación contra el colega que lo investiga.

De Moraes, que se hizo famoso como el juez que condenó al expresidente Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por golpismo, envió una petición a la presidencia de la Corte Suprema para que se abra una investigación contra el magistrado André Mendonça, que investiga el millonario fraude del que se acusa a Vorcaro y divulgó sus mensajes en redes sociales con diferentes autoridades.

En una aparente represalia por esa divulgación, De Moraes acusó a su colega de falta de probidad administrativa, abuso de autoridad y crimen de responsabilidad, en un documento que remitió al presidente del máximo tribunal, Edson Fachin.

Según De Moraes, al levantar el sigilo de la investigación en que se citan los mensajes del banquero, su colega en el Supremo habría practicado una serie de conductas tipificadas como crimen, como la violación de la imparcialidad judicial y favorecimiento a determinados grupos políticos.

Luiz Edson Fachin, juez del Tribunal Supremo de Brasil. Foto: Leonardo Mainé.

Agregó que Mendonça, un magistrado que fue postulado al Supremo por Bolsonaro, actuó "con motivos personales y políticos" al intentar negociar un acuerdo de delación premiada con Vorcaro, el propietario del banco Master y que es acusado del mayor fraude financiero en la historia de Brasil por vender títulos de deuda sin garantías.

La acusación de De Moraes contra su colega se produjo un día después de que el presidente del Supremo informara a través de un comunicado que analizará los indicios de corrupción contra De Moraes por considerar que "los elementos fácticos" son "graves". EFE

