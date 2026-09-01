Flávio acorta distancia con Lula de cara a la segunda vuelta: qué dice la última encuesta de intención de voto

A menos de cinco semanas de la primera vuelta electoral en Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mantiene adelante en las encuestas de intención de voto, pero el principal candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro, acorta distancia de cara a un balotaje, al punto que una encuesta los da empatados para esa instancia.

Según una encuesta publicada ayer lunes por el instituto Nexus, Lula, candidato del Partido de los Trabajadores (PT), cuenta con un 39% de las intenciones de voto frente al 33% de Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), para la primera vuelta del 4 de octubre.

En tercer lugar se ubica Augusto Cury, un psiquiatra que se presenta como una alternativa a la polarización entre izquierda y derecha y que sorprendió al crecer nueve puntos respecto al sondeo anterior del instituto hasta llegar al 11% de intención de voto. A Cury le siguen Ronaldo Caiado, con el 5%, Renan Santos, con el 3%, y Romeu Zema, con un 1%.

En Brasil, si ningún candidato obtiene ⁠más del 50% de ⁠los votos válidos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados pasan a un balotaje previsto para el 25 de octubre. En una eventual segunda vuelta, Lula registró el 46% y Bolsonaro el 45%, en empate técnico.

Presidente de Brasil, Luiz Inacio "Lula" da Silva, durante la presentación de la nueva línea de crédito el 22 de julio del 2026.



EVARISTO SA/AFP fotos

Contratado por el Banco BTG, Nexus entrevistó a 2005 personas y su resultado tiene un margen de error del 2%.

Según otra encuesta, no obstante, Lula se impondría por un margen de casi cinco puntos frente a Flávio en un balotaje. De acuerdo al sondeo de AtlasIntel/Bloomberg, Lula obtendría el 47,1% de los votos frente al 42,6% del hijo del expresidente Bolsonaro.

En un escenario de primera vuelta, según este sondeo, Lula lideraría con un 43,4% de los votos, seguido de Bolsonaro, con un 33,7%, Cury con el 7,8%, Santos con el 7,6% y Caiado con un 3,3%.

AtlasIntel encuestó a 5.014 personas entre el 25 y el 30 de agosto, con un margen de error de 1 punto porcentual.

El candidato presidencial de Brasil, Flavio Bolsonaro), saluda al ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro. Foto: AFP

Candidatos en campaña

Mientras las encuestas no anticipan un claro ganador, la campaña electoral en Brasil ha entrado en su fase más caliente, con la publicidad en los medios de comunicación y los candidatos haciendo hincapié en sus principales propuestas.

Por ejemplo, Flávio Bolsonaro dijo este domingo que el modelo de mano dura contra el crimen de El Salvador es “inspirador”, tras una reunión con el ministro de Seguridad del país centroamericano, Gustavo Villatoro.

El encuentro con Villatoro “nos inspira mucho para que podamos implementar un plan muy eficaz y firme para defender a los ciudadanos, a las víctimas y no a los delincuentes, como hace el gobierno actual”, dijo Flávio Bolsonaro a periodistas, luego de la reunión en San Pablo.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele goza de altos niveles de popularidad en El Salvador por reducir la tasa de homicidios a mínimos históricos. Varios gobiernos de derecha buscan emularlo en América Latina.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda en desfile militar tras ser juramentado en el Palacio Nacional. Foto: AFP

Bukele ha logrado “uno de los mayores y más eficaces rescates de soberanía y de seguridad pública”, dijo Bolsonaro.

“Hay pocos presos en Brasil, tiene que haber más. Solo no hay más porque la legislación es laxa. Por eso vamos a crear más de medio millón de plazas en cárceles”, anticipó Flávio Bolsonaro.

Lula, por su parte, se ha centrado en estos días en cuestionar la capacidad de Flávio Bolsonaro para gobernar.

El presidente dijo el sábado que su principal rival mostró su “inexperiencia irresponsable” al negar el calentamiento global y reducirlo a eventos climáticos externos sin intervención humana. “Negar el calentamiento global en pleno siglo XXI y reducir el combate a los cambios climáticos al saneamiento básico da la dimensión de la inexperiencia irresponsable de quien aspira a gobernar un país”, afirmó Lula en un mensaje en sus redes sociales.

El mandatario se refirió a una entrevista concedida en la noche del viernes por su adversario y en la que el senador eludió el tema al ser interrogado si era un negacionista climático.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habla durante la apertura del I Foro de Rectores Brasil-África Foto: Andre Borges/EFE.

“Lo que está ocurriendo hoy, para mí, son eventos climáticos que son extremos: hay exceso de calor, exceso de lluvia, exceso de sequía. Yo creo que son efectos cíclicos”, afirmó Flávio Bolsonaro al ser interrogado sobre antiguas declaraciones en las que negó el calentamiento global.

El senador descartó que esos “eventos climáticos” estén relacionados “directamente con la influencia del ser humano en el ambiente”.

El candidato del PL agregó que la mejor forma de resolver los problemas climáticos es invirtiendo en saneamiento básico para la población.

Según Lula, esa visión es el retrato de personas que venden soluciones simples para problemas complejos y es típica de quienes niegan la importancia de las vacunas y de quienes no quieren escuchar la ciencia. “Gobernar Brasil no es para aventureros. Quien no entiende la gravedad de los asuntos conectados al clima mira al mundo con la lente empañada por el negacionismo y con seguridad no está preparado para guiar el futuro de una nación”, afirmó el presidente. La Nación (GDA), EFE y AFP

Tribunal restringe campaña de Renan Santos

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil restringió ayer la campaña del derechista Renan Santos, uno de los 13 candidatos a la Presidencia en las elecciones del 4 de octubre, por el supuesto uso irregular de sus perfiles en internet. La medida dictada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, uno de los miembros del tribunal electoral, prohíbe al empresario y político participar en los debates, divulgar propaganda electoral en las redes y recibir la parte que le corresponde de los recursos públicos destinados a financiar las campañas. En una decisión cautelar de cumplimiento inmediato, pero que aún tendrá que ser discutida por los otros miembros del tribunal, el magistrado alegó que el candidato registró 16 perfiles para promover su candidatura en las redes 12 días después del registro de su candidatura. De acuerdo con el magistrado, algunos de esos perfiles se usaron para promover al candidato del partido Misión antes de que fueran registrados ante el tribunal, lo que está prohibido.

Jueza suspende video del PT contra Flávio

Una jueza del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil suspendió la emisión de una propaganda de Luiz Inácio Lula da Silva por sembrar sospechas sobre Flávio Bolsonaro. La magistrada Estela Aranha consideró que la pieza publicitaria “extrapola los límites de la crítica política admisible”.

El Partido de los Trabajadores (PT) de Lula divulgó el viernes en la emisora Globo, así como en las redes sociales, un vídeo en el que daba a conocer, desde su punto de vista, “el currículum de Flávio Bolsonaro”. En medio minuto, el PT recordó sospechas e investigaciones que ha afrontado el hijo mayor de Jair Bolsonaro a lo largo de su trayectoria política.

Afirmó que “inició su carrera como funcionario fantasma de un gabinete de Brasilia”, que fue “denunciado por lavado de dinero y organización criminal en el escándalo de la ‘rachadinha’” y que “homenajeó al líder del mayor grupo de sicarios de Río de Janeiro”, en referencia al expolicía Adriano da Nóbrega, abatido en 2020 por fuerzas de seguridad y acusado de liderar un grupo de sicarios.

También destaca que fue captado por la Policía Federal pidiendo “134 millones de reales (26 millones de dólares)” a Daniel Vorcaro, un banquero hoy en prisión preventiva por un escándalo de corrupción en el sistema financiero. “No se puede confiar en este sujeto.

Flávio, el peor de los Bolsonaro”, concluye una voz en off. La jueza Aranha afirmó que el vídeo del PT “construye una narrativa que atribuye al candidato vínculos con organizaciones criminales mediante una técnica de asociación indirecta y encadenamiento de hechos, sin indicar ningún dato concreto, investigación formal o imputación jurídica que sustente esas alegaciones”. EFE