Tribunal Supremo bajo la lupa: cuanto aumentó la desconfianza en la Corte tras escándalos y enfrentamientos

Una encuesta de Quaest publicada ayer lunes indica que la desconfianza de los votantes hacia el Tribunal Supremo Federal (TSF) ha aumentado diez puntos desde el mes pasado, en medio del enfrentamiento entre los ministros Alexandre de Moraes y André Mendonça.

Según el sondeo, encargado por Globo y TV Globo, el 56% afirma no confiar en el Tribunal, mientras que el 9% confía mucho en él. Otro 30% respondió que confía poco.

En agosto, según la encuesta, el 46% afirmó no confiar en el TSF, frente al 18% que sí confiaba plenamente. En ese momento, el 33% manifestó tener poca confianza. El margen de error general de la encuesta es de dos puntos porcentuales.

La encuesta también reveló que el 37% de los encuestados cree que Mendonça está actuando correctamente en la disputa ante el Tribunal Supremo, mientras que el 16% opina que Moraes está actuando correctamente. El trasfondo del enfrentamiento entre los ministros es la disputa sobre la conducción de las investigaciones del Banco Master.

Según la encuesta de Quaest, los encuestados creen que el caso Master afecta por igual a todas las ramas del gobierno, pero desde agosto ha aumentado el porcentaje de quienes creen que Tribunal Supremo es el más afectado por el caso.

El presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, durante un acto en São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Foto: AFP

Partidarios

Las investigaciones demuestran que la desconfianza en el Tribunal ha aumentado en casi todos los segmentos del electorado, aunque con matices relacionados con las posturas políticas. En el grupo de encuestados que se identificaron como “partidarios de Lula”, el 30% afirma no confiar en el Tribunal Supremo, frente al 27% que expresó la misma opinión en agosto.

Entre los partidarios de Lula, el principal cambio fue el descenso del porcentaje de quienes afirman tener “mucha confianza” en el Tribunal: era del 41% en agosto y ahora es del 23%.

Entre los votantes que se identifican como partidarios de Bolsonaro, el nivel de desconfianza en la Corte Suprema ha disminuido desde principios de año, aunque sigue estando entre los más altos. Este mes, el 69% afirmó no confiar en la Corte, frente al 73% de agosto. El porcentaje de desconfianza alcanzó el 83% en marzo.

Entre los encuestados que se identifican como “independientes”, el cambio en la desconfianza hacia el Tribunal Supremo siguió la tendencia general entre los votantes: ahora, el 65% dice que no confía en el Tribunal, en comparación con el 50% que respondió de la misma manera en agosto.

El candidato a la presidencia de Brasil Flávio Bolsonaro habla durante un acto de campaña este sábado, en Río de Janeiro (Brasil). Foto: EFE/ Antonio Lacerda

Estas variaciones se producen en medio de una creciente disputa entre Moraes y Mendonça , que también ha tenido repercusiones en la contienda presidencial.

El Tribunal Supremo programó una sesión para hoy partes con el objetivo de decidir si abre una investigación contra Moraes, tras un informe de la Policía Federal, hecho público por Mendonça, que señalaba diálogos entre el ministro y el banquero Daniel Vorcaro en vísperas de su arresto en 2025. Por su parte, Moraes solicitó a la Corte que se abriera una investigación contra Mendonça por presunto abuso de autoridad en el caso Banco Master.

El presidente de la Corte Suprema, el magistrado Edson Fachin, programó la deliberación sobre esta solicitud para la próxima semana.

En medio de esta escalada, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ha intentado distanciarse de Moraes, al tiempo que critica públicamente las acciones de Mendonça en el Tribunal Supremo.

Sala del Tribunal Supremo de Brasil.

Mientras tanto, el candidato de la oposición, Flávio Bolsonaro (PL), ha abogado por la destitución de Moraes del Tribunal y busca estrechar lazos con Mendonça.

Por otro lado, el ministro del Supremo Fávio Dino levantó el domingo el secreto de sumario de una de las investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal de una película biográfica del expresidente Jair Bolsonaro.

Dino desclasificó el material relacionado con la presunta trama que desvió irregularmente partidas del presupuesto federal para la producción de “Dark Horse”, el largometraje que narra la vida del exmandatario y que aún no tiene fecha de estreno.

Bernardo Mello / O Globo