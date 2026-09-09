Un juez del Tribunal Supremo de Brasil suspende al director de la Policía Federal: de qué se lo acusa

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) ordenó ayer la suspensión de manera preventiva al director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, por supuestas irregularidades en el ejercicio de su cargo, informaron fuentes oficiales.

La decisión la tomó el magistrado André Mendonça en medio de una crisis sin precedentes en el seno del Supremo por la proximidad de algunos de los jueces de la corte con Daniel Vorcaro, ex propietario del Banco Master, encarcelado por un fraude millonario.

Además de Rodrigues, también dictó apartar de su cargo al jefe de Inteligencia de la Policía Federal, Leandro Almada da Costa, de acuerdo con el fallo de 33 páginas, al que tuvo acceso EFE. Mendonça, instructor del caso que investiga a Vorcaro y sus presuntos negocios con altas autoridades del país, consideró que existen indicios de que hubo un “monitoreo sistemático” e ilegal contra él y contra el abogado general del Estado, Jorge Messias.

Este fallo escala aún más la guerra abierta en la máxima instancia judicial del país y se produce a menos de un mes de las elecciones presidenciales. El escándalo pivota alrededor de comprometedores mensajes entre Vorcaro y el juez Alexandre de Moraes, colega de Mendonça en el Supremo.

El presidente del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, habla durante una sesión en Brasilia. Foto: AFP

La Policía sostiene que Vorcaro pidió protección al magistrado, conocido por llevar a prisión al exmandatario Jair Bolsonaro.

Sin embargo, De Moraes, disconforme con las diligencias en su contra, pidió a su vez investigar a Mendonça por presuntas irregularidades en la conducción del proceso. El magistrado se basó en un informe de Inteligencia de la Policía Federal para solicitar la investigación contra su colega.

Ese documento, sin valor probatorio, le ha servido ahora a Mendonça de base para ordenar la suspensión preventiva del director general de la institución. “Es urgente adoptar medidas destinadas a garantizar de manera efectiva las garantías institucionales (...) ante las graves y perjudiciales consecuencias que supone mantener la elaboración de estos ‘informes’, preparados de forma reiterada y durante un período prolongado dentro de la Policía Federal”, afirmó el juez. EFE