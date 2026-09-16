Momentos de pánico en el aire: el techo de un avión se desprendió tras un despegue en Irán

Un Boeing 737 de Sepehran Airlines sufrió fuertes vibraciones poco después de despegar del aeropuerto de Mashhad, en el noreste de Irán, y debió regresar de emergencia a la terminal. En medio del incidente, parte del revestimiento del techo de la cabina se desprendió, lo que provocó momentos de pánico entre los pasajeros. Las imágenes, registradas desde el interior del avión, se viralizaron en las redes sociales.

El episodio ocurrió el pasado lunes, cuando la aeronave, un Boeing 737-300 de la compañía iraní, se preparaba para cubrir la ruta entre Mashhad y Kermanshah. Según informó la Agencia de Noticias de la República Islámica (IRNA), el vuelo había tenido dos intentos de despegue abortados antes de que finalmente pudiera iniciar la carrera.

En el tercero, que ocurrió a las 17.39 (hora local), el avión comenzó a experimentar fuertes vibraciones. En uno de los videos que circuló en X se observa a los pasajeros aferrados a sus asientos y tratando de tranquilizarse mientras la aeronave se sacude. En medio de la situación, parte del revestimiento del techo de la cabina se desprendió y cayó al interior del avión, lo que genera gritos y temor entre los pasajeros.

Hassan Jafari, director de Relaciones Públicas de los aeropuertos de Khorasan Razavi, precisó a IRNA que el piloto informó a la torre de control que se encontraba ante una situación de emergencia y solicitó regresar al aeropuerto de Mashhad. Todos los pasajeros pudieron abandonar la aeronave sin heridas y fueron trasladados a su destino.

Momentos de terror vivieron pasajeros de un Boeing 737 en pleno vuelo.



Una falla en la aeronave provocó fuertes vibraciones y movimientos bruscos, mientras paneles del techo de la cabina comenzaron a desprenderse y objetos cayeron sobre los pasajeros.



El avión logró regresar al… pic.twitter.com/yUbsIM3uW5 — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 15, 2026

Qué provocó las fuertes vibraciones

La primera información difundida tras el incidente apuntó a un problema con uno de los neumáticos durante el despegue. Sin embargo, el informe de la Organización de Aviación Civil de Irán determinó que la causa fue otra.

Según precisó el medio local Shahrara News, la investigación estableció que el Boeing 737-300 sufrió una vibración anormal, conocida como “Shimmy”, en el tren de aterrizaje principal. El análisis de los componentes permitió determinar que el Shimmy Damper, el sistema encargado de amortiguar esas vibraciones, había fallado debido a una combinación de fugas, desgaste y corrosión.

La rotura del amortiguador provocó que fuerzas anormales se transmitieran a otros componentes del tren de aterrizaje, entre ellos el Lower Torsion Link, una pieza encargada de controlar el movimiento de torsión del conjunto. Como consecuencia, se produjeron daños en distintos componentes y en los neumáticos.

Boeing 737 de Sepehran Airlines. Foto: La Nación/GDA.

El informe final descartó que la calidad de los neumáticos hubiera sido un factor determinante. También concluyó que la actuación de los pilotos fue normal y que el aterrizaje se realizó correctamente. Entre los factores señalados por la investigación aparecen, en cambio, el estado técnico deficiente del Shimmy Damper y vulnerabilidades ya conocidas de este sistema en los Boeing 737 Classic.

De acuerdo con las conclusiones de la investigación, el avión recorrió aproximadamente cuatro segundos la pista 13L del aeropuerto de Mashhad antes de comenzar a experimentar las fuertes vibraciones.

El episodio se produjo pocos días después de otro incidente protagonizado por un avión de Sepehran Airlines en el mismo aeropuerto. El 25 de agosto, el vuelo 4310, que cubría la ruta entre Teherán y Mashhad, se salió de la pista al llegar a destino. Tanto los pasajeros como miembros de la tripulación pudieron desembarcar sin lesiones.

La Nación/GDA