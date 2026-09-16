Un helicóptero de un canal de televisión se estrelló en Los Ángeles mientras cubría un siniestro de tránsito

Tres personas fallecieron y otra resultó herida en un accidente con un helicóptero que se estrelló en las afueras de Los Ángeles, California, a última hora de este martes, lo que también provocó un incendio. Se trataba de una aeronave de la cadena de televisión NBC, cuyo equipo periodístico cubría un siniestro de tránsito obteniendo imágenes desde las alturas.

Caída en Chatsworth e intervención de bomberos

Según un comunicado del Departamento de Bomberos de la ciudad (LAFD, por sus siglas en inglés), el helicóptero se estrelló en el barrio de Chatsworth, afectando grandes contenedores de carga y cuatro autos y dejando un incendio que provocó una alta columna de humo.

Según el mismo comunicado, tres personas fueron declaradas como fallecidas en el lugar del accidente, mientras que otra persona fue transportada a un hospital local, sin dar más detalles sobre su condición.

Operativo posterior al siniestro de un helicóptero con un equipo periodístico de la cadena NBC en Los Ángeles, California. Foto: EFE

Los medios de la ciudad se habían movilizado para cubrir el accidente en el que una camioneta embistió un ómnibus. Reporteros que estaban en el lugar del accidente del autobús dijeron que se escuchó una fuerte explosión.

No hubo confirmación inmediata sobre la identidad de las personas a bordo del helicóptero, pero la Policía indicó desde el principio que se trataba de un helicóptero de un medio de comunicación.

La cadena local afiliada a NBC4 informó en vivo que no podía establecer contacto con su tripulación. Más tarde, durante una emotiva cobertura en vivo, la veterana presentadora de noticias Colleen Williams confirmó que el helicóptero que se estrelló pertenecía a la estación local de noticias.

"Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación", dijo Williams.

Decenas de bomberos fueron enviados al lugar, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Los socorristas trabajan en la escena después de que un helicóptero de noticias se estrellara en Chatsworth, Los Ángeles, California el 15 de septiembre de 2026. Foto: BLAKE FAGAN/AFP

"Cuatro pacientes han sido evaluados. Se ha determinado que tres pacientes han fallecido en el lugar. Un paciente fue trasladado a un hospital local en condición desconocida", indicó un comunicado.

Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, es un mercado mediático competitivo y saturado, donde las señales de televisión compiten con fuerza por las historias.

Muchas de ellas recurren habitualmente a coberturas aéreas, enviando helicópteros a los ya congestionados cielos de la ciudad para cubrir todo, desde incendios hasta persecuciones de autos espectaculares.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación investigarán los hechos, según informó el cuerpo de bomberos.

Operativo en torno al siniestro de un helicóptero en Los Ángeles, California, el 15 de setiembre de 2026. Foto: EFE

Quiénes eran las víctimas del accidente de helicóptero en Los Ángeles

NBC confirmó en su sitio web que las víctimas a bordo del helicóptero eran la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, que habían comenzado a volar juntos en 2023. El tercer fallecido sería un peatón que pasaba por la zona al momento del siniestro.

Moreno había nacido en Orange, al sur de Los Ángeles, y en 2010 se graduó en la Universidad Chapman en la licenciatura en periodismo televisivo y ciencias políticas.

Marciniw, quien también creció en el sur de California, tenía más de 30 años de experiencia en vuelos.

Con información de EFE y AFP