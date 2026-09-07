Avalancha sorprendió a alpinistas mientras escalaban en Rusia: 11 muertos y seis desaparecidos

11 alpinistas fallecieron tras quedar atrapados por un alud de piedra y nieve en la región rusa de Kabardino-Balkaria, en el Cáucaso norte. Otros seis de los escaladores siguen desaparecidos, según señalaron las autoridades locales.

"10 personas lograron descender por su cuenta, seis escaladores resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos", informó el Ministerio de Emergencias de Rusia, citado por la agencia rusa Interfax.

Emergencias señaló que la avalancha sorprendió a un grupo de 33 escaladores. Un equipos de salvamento de montaña fue enviado a la zona —el cañón de Bezenguí, que alberga picos de más de 5.000 metros de altura—, lo que incluye un helicóptero Mi-8, señaló la dependencia.

El grupo de alpinistas fue golpeado primero por una avalancha de piedra y después por un alud de nieve provocados por el viento huracanado que sacudió la zona, señaló el canal de Telegram Baza.

Dos argentinos cayeron mientras escalaban en una de las montañas más altas de Europa

Por otro lado, un argentino de 39 años murió y otro resultó herido el pasado viernes mientras escalaban una de las montañas más altas de Europa occidental: el Mont Blanc, en Francia.

Gabriel Ansiaume, oriundo de Mendoza, se encontraba practicando escalada libre cuando cayó y murió debido al impacto. Su primo y compañero de escalada, también argentino, permanece internado en el hospital de Sallanches, en la región de Alta Saboya. Fue intervenido quirúrgicamente y ahora continúa su recuperación.

Los argentinos se desplazaban por una pared rocosa de la Aiguille du Peigne, una ruta de escalada popular para alcanzar una de las cumbres de las Agujas de Chamonix, reportó el medio fracés Le Parisien.

La caída ocurrió durante el descenso. En tanto, el ascenso por el sector del Mont Blanc había ocurrido sin ningún inconveniente.

Agencia EFE, La Nación/GDA