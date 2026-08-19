El deshielo en un glaciar de Suiza reveló el misterio de dos alpinistas perdidos hace 34 años

La Policía estatal de Sion informó la aparición de los cuerpos de dos alpinistas belgas que habían desaparecido en territorio suizo en el año 1992, mientras intentaban atravesar una alta zona montañosa.

Los restos fueron localizados el 26 de julio de 2026 por un turista que caminaba por una zona cercana a la frontera con Italia, quien notificó a las autoridades de la policía cantonal de Valais.

Este aterrador descubrimiento se produjo en un contexto de retroceso de glaciares, haciendo que el foco conduzca al glaciar del Trift. Se encuentra ubicado en la parte baja del Weissmies, una montaña de más de 4.000 metros de altura ubicada a tan solo 4 kilómetros de la frontera con Italia.

El glaciar ha tomado relevancia mediática por su drástico retroceso desde finales del siglo XX, haciendo que a raíz del deshielo se genere un lago proglacial llamado Triftsee. A medida que el hielo pierde volumen, objetos y otros restos quedan expuestos después de décadas.

Alpinistas escalando una montaña nevada Foto: Canva

El ADN confirmó la identidad de los montañistas

Tras los hallazgos, las autoridades suizas trasladaron los cuerpos al Instituto de Medicina Legal del Hospital de Valais, en la ciudad de Sion.

El miércoles 19 de agosto de 2026, se informó que la comparación de los perfiles genéticos encontrados permitió confirmar que se trataba de los dos alpinistas desaparecidos en 1992.

El hallazgo se suma a una serie de casos que se han vuelto inusualmente frecuentes debido al deshielo de los glaciares en Suiza. El año pasado, fueron encontrados los restos óseos de otro alpinista desaparecido en 1994 en el Obergabelhorn, una enorme montaña de más de 4.000 metros de altura ubicada a pocos kilómetros del glaciar del Trift.

Con información de OGlobo/GDA