Murió el reconocido alpinista Jake Whisenant en un accidente en Estados Unidos a los 30 años

El alpinista Jake Whisenant falleció el pasado lunes 3 de agosto a raíz de un accidente sufrido en Sierra Nevada, California . Esta noticia fue confirmada por la Oficina del Sheriff del Condado de Tulare, aunque se desconocen las causas al respecto.

Su muerte se da tan solo tres meses después de establecer uno de los récords de escaladas más rápidas en Yosemite.

Bailee Moore, amiga desde la infancia de Jake, fue una de las primeras en confirmar la noticia con un collage de fotos juntos en la red social Instagram.

“Es con el corazón increíblemente afligido que comparto el fallecimiento de mi amigo de toda la vida y confidente, Jacob Daniel Whisenant” escribió Moore. “Nuestra familia está absolutamente devastada por esta noticia, pero encontramos consuelo en saber que Jake murió haciendo lo que amaba, en la hermosa Sierra Nevada” agregó.

“Te buscaré en cada vida, hermano mío. Ahora ve a descansar, allá arriba, en lo alto de esa montaña” concluyó.

Quién era Jake Whisenant, el alpinista que falleció en Sierra Nevada

El ascenso de Whisenant a la fama se da en octubre de 2024, tras romper el récord de velocidad, junto a su compañero Brant Hysell en la ruta Lurking Fear, escalando una pared vertical de casi 1.000 metros en tan solo 2 horas, 55 minutos y 32 segundos. Superando por casi 10 minutos el récord previamente establecido, por Hirayama y Fowler en el año 2003.

“Un día verdaderamente mágico que nunca olvidaré. Nos divertimos muchísimo” escribió el alpinista tras aquel histórico logro.

Por otro lado, en mayo de 2026, completó junto a Noah Fox un impresionante doble desafío de resistencia en el cuál escalaron los casi 1.000 metros de la pared de “The Nose”, para luego bajarla, y subirla nuevamente. Completaron ambas escaladas, junto a Fox, en 14 horas y 38 minutos.

“Tuve el privilegio de escalar con Jake en los últimos meses y estos son recuerdos que atesoraré por el resto de mi vida" escribió Fox tras conocerse la noticia del fallecimiento de uno de sus compañeros de escalada.