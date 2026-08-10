Murió Ben Jones, el recordado Cooter de "Los Dukes de Hazzard" y excongresista demócrata, a los 84 años

Ben Jones, recordado por interpretar a Cooter Davenport, el excéntrico mecánico y fiel compañero de aventuras de Los Dukes de Hazzard, murió este domingo a los 84 años en su casa de Washington, Virginia. Según informaron medios estadounidenses, el actor falleció a causa de un infarto masivo. Además de su carrera artística, Jones tuvo una destacada trayectoria política y fue congresista por el Partido Demócrata.

La noticia de la muerte de Jones fue confirmada por Alma Viator, su esposa. En un mensaje que publicó en sus redes sociales, habló de la partida de su compañero. “He perdido al amor de mi vida hoy. Ben falleció de un infarto masivo”, escribió en su cuenta de Facebook junto a una foto de él sonriente junto a su perro.

“Estaba en casa descansando en su sillón favorito esperando a que los Braves entraran y le dieran una paliza a los Yankees”, agregó. “Ben tuvo la vida más increíble, rica y plena. Amaba y era amado por muchas personas, y lo extrañarán”, cerró el emotivo mensaje.

La noticia también generó repercusiones entre sus antiguos compañeros de elenco. Tom Wopat, quien interpretó a Luke Duke, compartió en Instagram una postal junto a Jones y un texto cargado de emotividad apenas supo de su muerte.

“Los Dukes de Hazzard perdieron hoy otra parte fundamental de su elenco. Ben Jones fue un gran amigo y un ferviente defensor de todo lo mejor que podemos ofrecer en el mundo del entretenimiento”, destacó. “Se lo va a extrañar mucho… Denver Pyle solía decirle a Ben ‘¡No soy tu tío Jesse!’. Pero siento que hoy hemos perdido a un primo Duke”, lamentó.

Su carrera

Ben Jones nació el 30 de agosto de 1941 en Tarboro, Carolina del Norte, y desarrolló una extensa carrera como actor antes de convertirse en una figura política. Su papel más recordado llegó con Los Dukes de Hazzard, la serie de CBS que protagonizó entre 1979 y 1985. Durante las siete temporadas interpretó a Cooter Davenport, el simpático y aventurero mecánico de Hazzard County, encargado del único taller y servicio de grúa del lugar.

El personaje se convirtió en una de las figuras más queridas de la serie y Jones volvió a interpretarlo tanto en el film que reunió al elenco en 1997 como en la película Hazzard in Hollywood (2000).

Tras la cancelación de la serie, Jones trasladó su carrera al terreno político. Se presentó como candidato demócrata por el cuarto distrito de Georgia y llegó al Congreso en 1988. Fue reelegido en 1990 y durante su paso por Washington se desempeñó como encargado de coordinar los votos de la bancada demócrata. También formó parte de los comités de Asuntos de los Veteranos y de Obras Públicas y Transporte. En 1994 intentó competir nuevamente por una banca, esta vez en un distrito vecino, pero perdió frente a Newt Gingrich.

Después de su paso por la política, Jones mantuvo un fuerte vínculo con el universo de Los Dukes de Hazzard. Junto con su esposa abrió un museo dedicado a la serie en Virginia y luego inauguró dos sedes más. También creó DukesFest, un encuentro anual para los fanáticos en el que disfrutaban de la música, las carreras de autos y la gastronomía local.

Después de Los Dukes de Hazzard, Jones tuvo algunas participaciones más dentro de la industria. En 1998 fue parte del elenco de Colores primarios, la sátira política protagonizada por John Travolta y Emma Thompson. Dos años después se sumó a El secreto de Joe Gould, el drama dirigido por Stanley Tucci. También tuvo varias incursiones en la televisión por cable y escribió columnas de opinión para distintos diarios.

La vida de Jones también estuvo atravesada por momentos difíciles. Antes de conseguir el papel que lo convertiría en una figura popular, tuvo problemas de alcoholismo y fue detenido en varias oportunidades. Con el tiempo logró dejar esa etapa atrás y construyó una nueva vida.

En el plano sentimental, Jones estuvo casado en cuatro oportunidades: se divorció tres veces y permaneció junto a su última esposa, Alma Viator, hasta su muerte. Además, tuvo dos hijos, Rachel y Walker.

La Nación/GDA.