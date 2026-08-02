Falleció Vincent Pastore, el recordado Big Pussy de "Los Soprano": hallaron su cuerpo en su casa de Nueva York

El actor estadounidense Vincent Pastore, recordado mundialmente por interpretar a Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero en Los Soprano, murió este sábado a los 80 años en Nueva York.

Según informaron medios estadounidenses, el artista fue encontrado sin vida en su vivienda del Bronx, el mismo barrio donde nació el 14 de julio de 1946. Un vecino alertó a las autoridades luego de no tener noticias de él durante varios días. La causa del fallecimiento aún está bajo investigación.

La noticia fue confirmada por su representante, Bob McGowan, quien previamente había sido informado por Vincent Curatola, compañero de elenco en Los Soprano e intérprete de Johnny "Sack" Sacramoni.

Pastore alcanzó el mayor reconocimiento de su carrera gracias a la aclamada serie creada por David Chase. En ella dio vida a "Big Pussy", uno de los amigos más cercanos de Tony Soprano, personaje interpretado por James Gandolfini. Su papel fue fundamental durante las primeras temporadas y quedó marcado por la compleja trama que lo vinculaba como informante del FBI.

Aunque su trabajo en Los Soprano lo convirtió en un rostro inolvidable para el público, su trayectoria comenzó mucho antes. Participó en películas emblemáticas del cine de mafias como Buenos muchachos (Goodfellas) y Carlito's Way, además de construir una extensa carrera en televisión con participaciones en series como Law & Order. En años recientes también integró el elenco de Yellowjackets.

Además de su trabajo como actor, Pastore incursionó en programas de entretenimiento y realities, entre ellos Celebrity Apprentice, Dancing with the Stars y Shark Tank.

En 2005 enfrentó un proceso judicial tras ser denunciado por una expareja por agresión. El actor admitió su responsabilidad y acordó una condena que incluyó trabajos comunitarios y la asistencia obligatoria a un programa para agresores, mientras se recuperaba de una cirugía de triple bypass coronario.

Con su interpretación de "Big Pussy", Vincent Pastore dejó una de las actuaciones más recordadas de Los Soprano, serie considerada una de las mejores de la historia de la televisión.