Netflix enfrenta una demanda millonaria por la desaparición de una película protagonizada por Nicolas Cage

Netflix, el gigante del entretenimiento se enfrenta a una millonaria reclamación. Un productor demandó a la plataforma por la desaparición de una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial y protagonizada por Nicolas Cage, después de que el proyecto fuera entregado a la sede de la plataforma, en Hollywood.

La demanda, que se presentó esta semana ante un tribunal federal de California por el guionista y productor Simon Afram, quien acusa a la compañía de perder el disco duro en el que se encontraba una copia sin cifrar de la película, titulada Fortitude, y exige una indemnización de al menos 105 millones de dólares.

El thriller de espías dirigido por Simon West (responsable de algunos éxitos de fines de los noventa como Con Air, La hija del General y Lara Croft: Tomb Raider), está protagonizado por el ganador del Oscar por Adiós a Las Vegas y estrella de la serie Spider-Noir, quien interpreta al agente de inteligencia ruso Dusko Popov.

Se trata de la historia real de "la operación de espionaje más exitosa de la historia moderna, sin duda la mayor misión secreta de la Segunda Guerra Mundial", anuncia la sinopsis oficial.

Nicolas Cage en la serie "Spider-Noir". Foto: Archivo. Foto: Aaron Epstein/Prime

La película habría sido entregada a mediados de junio a la compañía para su proyección y compra. Unos días más tarde, Netflix envió un correo electrónico a los demandantes avisando del robo de "una buena cantidad" de discos duros de sus oficinas de Los Ángeles, entre ellos Fortitude, de acuerdo con la denuncia.

El demandante alega que la compañía se negó a revelar si denunció ante las autoridades el hecho o si solicitó la ayuda de alguna agencia de seguridad para recuperar el material.

Imagen de la película "Fortitude". Foto: Difusión.

Afram asegura que invirtió más de 45 millones de dólares en la producción, que tardó siete años en completarse, y estaba en proceso de venta a distribuidores.

Un portavoz de Netflix negó que la compañía vaya a asumir el riesgo de pérdida de una película "distribuida sin las medidas de seguridad estándar de la industria", según un comunicado compartido por el portal Deadline.

Agencia EFE