De qué trata "Spider-Noir", la nueva serie del universo de Spider-Man con Nicolas Cage que llegó al streaming

El universo de Spider Man regresa al cine en julio con Spider-Man: Un nuevo día, aunque esta semana llegó al streaming una versión distinta del Hombre araña.

Spider-Noir, que llegó a Prime Video el miércoles, está protagonizada por Nicolas Cage y transporta la acción a la Nueva York de los años 30. El ganador del Oscar por Leaving Las Vegas interpreta a un detective privado que cambia el clásico traje rojo por una máscara y abrigo oscuro.

Se trata de un personaje que Cage ya interpretó, en la animación Spider-Man: Into the Spider-Verse de 2018. Aunque Spider-Noir está pensada como una producción independiente.

La serie, desarrollada por Oren Uziel, además tiene un truco especial: podrá verse tanto en blanco y negro como en color.

Esta versión con estética de policial negro apareció por primera vez en los cómics en 2008, como parte de una línea que reimaginaba a distintos héroes de Marvel en contextos retro. Ganó popularidad gracias a la animación ganadora del Oscar que unía a Miles Morales (Shameik Moore) y Peter B. Parker (Jake Johnson) para reparar una grieta dimensional.

Aunque Spider-Noir no es un spin-off de Into the Spider-Verse, aunque comparte a Cage y a miembros del equipo creativo, como Amy Pascal, Phil Lord y Christopher Miller, productores ejecutivos de ambas producciones.

En la serie de Prime Video, Cage es Ben Reilly, personaje conocido en el universo del Hombre Araña.

Nicolas Cage en la serie "Spider-Noir". Foto: Aaron Epstein/Prime

El primer Ben Reilly apareció en 1975, creado por el legendario guionista Gerry Conway y el dibujante Ross Andru, aunque este Ben no lucha contra los nazis. Es un investigador en Nueva York que alguna vez combatió el crimen bajo el alias de Spider, aunque abandonó esa vida tras la muerte de su prometida, Ruby.

Sin embargo, su “sentido arácnido” sigue intacto y lo ayuda en sus investigaciones. Tan efectivo resulta que, en el episodio estreno, termina cruzándose con el mafioso Silvermane (interpretado por Brendan Gleeson), lo que obliga a Reilly a volver a asumir su identidad secreta.

El showrunner y guionista de la serie, Oren Uziel dijo que cuando Pascal, Lord y Miller le propusieron crear una serie de Spider-Man Noir, pensó en Cage para el papel, aunque el actor nunca había protagonizado una serie de televisión. Según explicó, el concepto era algo así como: “¿Qué pasaría si Humphrey Bogart fuera Spider-Man?”.

“No es exactamente la misma versión que interpretó en Spider-Verse”, dijo Uziel en una entrevista con The New York Times. “Pero él ya conoce el personaje, y yo también”.

Li Jun Li en la serie "Spider-Noir". Foto: Aaron Epstein/Prime

También aparecen varios personajes conocidos del universo del Hombre Araña. Uno de los aliados de Reilly es Robbie Robertson, periodista interpretado por Lamorne Morris (New Girl). Se trata de un personaje que ya ha aparecido en el cine, en la trilogía de Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire.

La investigación de Reilly lo lleva hasta una cantante de nightclub llamada Cat Hardy (Li Jun Li, actriz de la oscarizada Pecadores), y entre tanto también se encuentra con Flint Marko (Jack Huston, de Boardwalk Empire), alter ego del villano Sandman, y Lonnie Lincoln, conocido como Tombstone que está interpretado por el británico Abraham Popoola.

Uziel explicó que intentó encontrar el “equivalente superheroico” de “todos esos clásicos personajes y situaciones del cine detectivesco”, como la femme fatale o el típico matón del noir.

Para Karen Rodriguez, quien encarna a Janet, la fiel secretaria de Reilly, lo que destaca a Spider-Noir de otras versiones del famoso superhéroes es el momento que atraviesa.

“Normalmente (el Hombre Araña) es una historia de transición a la adultez, conocemos a Peter Parker en un entorno juvenil (...) Cuando eres joven no sabes el rumbo que tomará tu vida, y cuando te confían esta responsabilidad, hay una esperanza inherente”, dijo Rodriguez a la agencia AFP.

Ya Reilly, un veterano de la Primera Guerra Mundial que no hace dinero ni para pagarle a su secretaria, es un hombre que carga con una tragedia personal a cuestas.

Para la actriz, cuyo personaje mantiene un constante tira y afloja con Reilly, trabajar con Cage “fue como un sueño hecho realidad”.

“Es el tipo de trabajo con el que sueñas porque te hace mejorar. Esta es una industria difícil, y nunca sabes qué puede pasar”, comentó la artista, que describe a Janet como una mujer de armas tomar, que va sin rodeos por la vida.

Una serie única

Como diferencial, “Spider-Noir” se estrenó en blanco y negro y también en una edición a color denominada “true hue”. Uziel contó que el plan original era hacer toda la serie en blanco y negro, pero Amazon sugirió lanzar ambas versiones.

El creador vio eso como una oportunidad para homenajear los dos géneros que inspiran la serie. La versión monocromática puede acercar a los fanáticos de superhéroes a la estética de clásicos como The Third Man (1949) o Double Indemnity (1944). Al mismo tiempo, quienes aman el cine noir podrían descubrir, a través de la versión a color, que las películas de cómics también pueden ser “verdaderas obras de arte”.

Eso implicó que los vestuarios, escenarios y utilería debían funcionar visualmente tanto en blanco y negro como en color. “Tuvimos que encontrar la paleta adecuada para que todo luciera bien en ambas versiones”, explicó Uziel. “Fue muchísimo trabajo, prueba y error”. Por ejemplo, no podían usar lápiz labial rojo porque en blanco y negro parecía negro.

El showrunner recomienda elegir una versión y verla completa. “Después, si tienen curiosidad, prueben la otra para ver cómo cambia la experiencia”, sugirió.