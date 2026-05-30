Con entrada libre y grandes autores: todo lo que tendrá la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo

Este año son más de 170 las actividades formarán parte de la 24° edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo, que se realizará del 1 al 14 de junio en la Intendencia de Montevideo. Como siempre tendrá entrada libre.

Durante dos semanas, la ciudad será escenario de presentaciones de libros, talleres, espectáculos musicales, teatro, cine, espacios de juego y encuentros con autores nacionales e internacionales.

La feria, organizada por la Cámara Uruguaya del Libro, estará enfocada en niños, niñas y jóvenes, aunque también incluirá propuestas para familias, docentes y público general.

Al igual que en la feria internacional, también se realizará la entrega de los Premios Bartolomé Hidalgo Infantil y Juvenil, prevista para el sábado 6 de junio a las 19.00 en la Sala Dorada. Allí se reconocerá a autores y obras destacadas de la literatura nacional para infancias y juventudes, además de entregarse los premios a la Trayectoria, Revelación y el Premio del Lector, definido por el público.

Roy Berocay presenta el nuevo título del Sapo Ruperto. Foto: Archivo. Foto: Martín Pereira.

La programación de este año incluirá varios lanzamientos y presentaciones destacadas de la literatura uruguaya. Entre ellas aparece Ruperto y el rey del arroyo, la nueva aventura del personaje creado por Roy Berocay, además de títulos como Misterioso Uruguay, de Sebastián Pedrozo y Álvaro Zunini; El olvido de la reina, de Ignacio Alcuri y Nique; y La escama del dragón, de Fernando González.

También habrá un homenaje a Néstor Ganduglia con la presentación de una edición conmemorativa de Montevideo Secreto, acompañada de una caminata guiada desde la Intendencia hasta la Iglesia del Cordón.

La feria tendrá además una fuerte presencia de literatura juvenil y fenómenos editoriales vinculados a las redes sociales. Llegarán desde Argentina las autoras Paula Toro y Mila Kate para conversar sobre fantasía, romance y subgéneros como el romantasy o el dark romance, mientras que lectores, bookfluencers y escritores locales participarán de mesas sobre villanos, sport romance y realismo mágico.

En paralelo, la programación apostará por propuestas musicales y escénicas. Luciano Supervielle, Eloísa Casanova y Laura Carrasco presentarán La ciudad que sueña, un espectáculo que combina música y literatura, mientras que también habrá recitales poéticos, cuentos musicalizados y actividades para primera infancia como Piú! Música Viajera.

El componente formativo ocupará otro lugar importante dentro de la feria. Docentes y bibliotecarios participarán de conferencias, mesas de debate y encuentros regionales con invitados de Argentina, Chile y Colombia. Entre ellos estarán María Emilia López, Laura Escudero, María Wernicke y Pamela Bravo.

La programación completa de la Feria del Libro Infantil y Juvenil se encuentra disponible en la página web y las redes de la Cámara Uruguaya del Libro.