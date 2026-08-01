Elize Matsunaga: el crimen real que conmocionó a Brasil y la película del caso que es tendencia en Netflix

Catorce años después de uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de Brasil, el caso de Elize Matsunaga volvió a ser tendencia. Eso se debe a que Netflix estrenó la película Elize: Sombras de una mujer, inspirada en el asesinato que sacudió a San Pablo en 2012; ya está entre lo más visto de la plataforma.

En Uruguay, la producción se ubicó en el segundo lugar del ranking de las películas más reproducidas de Netflix, confirmando que la historia continúa generando fascinación más de una década después de los hechos.

La película, dirigida por Felipe Vellas, reconstruye el asesinato de Marcos Kitano Matsunaga, un empresario heredero de una de las compañías alimenticias más importantes de Brasil. El caso conmocionó al país por la brutalidad del crimen y por la repercusión mediática que tuvo desde el primer momento.

Todo ocurrió la noche del 19 de mayo de 2012. Según determinó la investigación, Elize Matsunaga le disparó a su esposo dentro del departamento que compartían en el lujoso barrio Vila Leopoldina, en San Pablo. Después descuartizó el cuerpo, colocó los restos en tres valijas y los abandonó en distintos puntos, en las afueras de la ciudad.

El hallazgo de los restos humanos dio inicio a una investigación que rápidamente apuntó hacia la esposa de la víctima. Durante el proceso judicial, Elize reconoció haber matado a Marcos Matsunaga, aunque sostuvo que actuó después de descubrir reiteradas infidelidades y tras una fuerte discusión. La Justicia brasileña la condenó por homicidio calificado y ocultamiento de cadáver.

Una historia que vuelve a la pantalla

Esta nueva película, protagonizada por Lorena Comparato y Henrique Kimura recrea los hechos que llevaron al asesinato y el posterior juicio, combinando elementos del thriller con una reconstrucción basada en uno de los casos policiales más comentados y analizados de Brasil.

Sin embargo, no es la primera vez que la historia llega al streaming. En 2021, Netflix estrenó la miniserie documental Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen, una producción que repasó el caso mediante entrevistas, material de archivo y el propio testimonio de la condenada.

Imagen de la serie "Tremembé". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

Serie documental lanzada en julio de 2021, de cuatro episodios de 50 minutos, sigue uno de los casos más abordados por los medios en la historia reciente de Brasil. Sin embargo, Elize Matsunaga: Érase una vez un crimen va más allá del asesinato. La docuserie reúne testimonios de amigos y allegados de los involucrados y, sobre todo, a través del relato de la responsable, quien habla de sus orígenes y las violencias vividas en el casamiento.

Además, la figura de Elize también se encuentra en Tremembé, producción de la plataforma Prime Video centrada en la famosa cárcel paulista donde estuvieron detenidos algunos de los criminales más conocidos de Brasil. En esa serie se muestran distintos aspectos de su vida en prisión.

