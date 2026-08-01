Las 10 series imperdibles de agosto: llega "Moria", vuelve "Reacher" y se despide "Cien años de soledad"

Una esperada serie con los superhéroes de DC, la adaptación de la última novela de Bret Easton Ellis, la vida de Moria Casán y la nueva temporada de Lioness, son algunas de las series destacadas que llegan este mes a las plataformas de streaming disponibles en Uruguay.

Entre comedias, dramas, producciones que empiezan, vuelven y terminan, aquí va un repaso 10 series para no perderse en agosto.

Lioness

Zoe Saldaña y Nicole Kidman en la serie "Lioness". Foto: Difusión.

Las ganadoras del Oscar, Zoe Saldaña y Nicole Kidman vuelven con la tercera temporada de este thriller centrado en el programa Lioness de la CIA, que se dedicada a reclutar a mujeres para infiltrarse en organizaciones terroristas.

El 2 de agosto se estrena en la plataforma Paramount+ el primero de los ocho capítulos de esta nueva temporada, creada y escrita por Taylor Sheridan, en la que Joe (Saldaña) intenta mantener el equilibrio entre el deber y la familia.

Sterling Point

Este drama adolescente que se centra en Annie Jacobson (Ella Rubin), una chica de 17 años. Criada en Nueva York junto a su hermano gemelo (Keen Ruffalo) y su padre adoptivo (Jay Duplass), la vida de Annie da un giro cuando hereda la isla de su misterioso abuelo en Canadá.

Compuesta por ocho capítulos, creada y dirigida por Megan Park (responsable de My Old Ass), el primer tráiler también estrenó la canción “Look at My Life”', del nuevo álbum de Gracie Abrams. Se estrena en Prime Video el 5 de agosto.

Cien años de soledad

La segunda parte de la adaptación de la obra maestra de Gabriel García Márquez llega a Netflix el 5 de agosto. Ocho episodios -el último se emitirá el 26 de agosto- dirigidos por Laura Mora y Carlos Moreno.

Foto: difusión.

Esta nueva entrega se desarrolla a lo largo de 50 años, comenzando tras la firma del armisticio, que sin embargo no lleva la paz a Macondo. Aureliano Segundo se casará con Fernanda del Carpio y José Arcadio Segundo logra conectar Macondo con el mundo.

The Shards

Suspenso, seducción y obsesión. Eso es lo que ofrece la nueva serie de Ryan Murphy que adapta la última novela de Bret Easton Ellis, publicada en 2023. La historia, ambientada en 1981, está inspirada en el último año de instituto del escritor.

Los protagonistas son un grupo de amigos, todos procedentes del ambiente de Hollywood, que llevan una vida llena de fiestas y drogas interrumpida por un asesino en serie. Kaia Gerber (hija de Cindy Crawford), Homer Gere (hijo de Richard Gere), Igby Rigney o Hayes Warner protagonizan esta serie en la que también participan Evan Rachel Wood o Wes Bentley. En Disney+ desde el 6 de agosto.

Mi vida con los chicos Walter

Esta serie británica, basada en la novela de Ali Novak se convirtió en un fenómeno en las redes sociales por el triángulo amoroso entre sus protagonistas: Jackie, Alex y Cole. La tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter, la serie romántica juvenil protagonizada por Nikki Rodríguez, Ashby Gentry y Noah LaLonde, llega a Netflix el 7 de agosto.

Reacher

Alan Ritchson en la serie "Reacher". Foto: Archivo. Foto: Difusión

El musculoso Alan Ritchson vuelve a la acción en esta nueva entrega de la serie de Prime Video. Basada en el decimotercer libro de la saga de Lee Child, Gone Tomorrow, en la cuarta temporada, un encuentro casual en el metro se vuelve un problema para Jack Reacher (Alan Ritchson), quien se ve envuelto en un complejo y mortal juego que lo enfrenta a despiadados enemigos de las más altas esferas del poder. La nueva temporada se estrena el 12 de agosto.

Moria

Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan las distintas edades de Moria Casán en esta ficción inspirada en la vida de la artista argentina. Javier Van de Couter, responsable de éxitos como Los Roldán, Costumbres argentinas e Historia de un clan, se encarga del guion y dirección.

“Lejos de la nostalgia, la diva decide abrir las puertas de su ficción y convertirse en la titiritera de su propia historia. En esta producción hecha en Argentina, Moria, cuenta su pasado, su presente y hasta su futuro mientras reconstruye el camino que la transformó en mito, repasando algunos de los momentos más emblemáticos de la cultura pop nacional”, anuncia el adelanto. La serie se estrena en Netflix el 14 de agosto, en vísperas de la celebración de sus 80 años.

Lanterns

Aaron Pierre y Kyle Chandler en "Lanterns". Foto: Difusión.

Un nuevo recluta John Stewart (Aaron Pierre) y la leyenda de los Linternas Hal Jordan (Kyle Chandler) son dos policías intergalácticos envueltos en un oscuro misterio terrestre mientras investigan un asesinato en Estados Unidos.

Esa es la premisa de esta nueva serie del mundo de los Linternas Verdes, del universo DC, en la que Nathan Fillion retoma el personaje de Guy Gardner que interpretó en la última entrega de Superman (2025), y en la que también aparecen Laura Linney, Kelly Macdonald o Poorna Jagannathan. Son ocho episodios de una ficción que tiene entre sus productores ejecutivos a James Gunn, Damon Lindelof, Chris Mundy o Tom King. Llega a HBO Max el 17 de agosto.

Leanne

La primera temporada de la nueva serie de Chuck Lorre (Two and a half man y The big bang theory) tiene 16 episodios y está protagonizada por la comediante Leanne Morgan. Cuando su marido la abandona por otra mujer, una madre sureña y luchadora intenta rehacer su vida con el apoyo de su cariñosa (y sincerísima) familia, anuncia la sinopsis de la serie que se estrena el 27 de agosto en Netflix.

Betty la fea

Imagen de la serie "Betty la fea: la historia continúa". Foto: Archivo. Foto: Ana María Toro Chacon.

Esta tercera temporada explora la independencia de Betty: comienza terapia, compra su propio apartamento y enfrenta una crisis corporativa en Ecomoda tras un escándalo de plagio, mientras lidia con un triángulo amoroso entre Armando y Michel, su ex francés que reaparece en su vida. Con Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello y Lorna Cepeda, llega el 28 de agosto a Prime Video.

