"Harry Potter", "Moria" y "La familia Ingalls": 10 grandes series que llegan al streaming antes de fin de año

Natalia Trzenko, La Nación/GDA

Desde que las plataformas acostumbraron al público a recibir y consumir series de manera constante y sin pausas poniendo a disposición una variedad de relatos para todas las edades, gustos e intereses, los espectadores de ficciones televisivas padecen de una ansiedad muy particular. Al mismo tiempo que muchos se quejan por el compromiso que implica ver ciclos con un promedio de 10 capítulos por temporada, otros devoran episodios y programas de una sentada y no ven la hora de darle play a la historia que sigue.

Así, para organizarse con tiempo lo que sigue es un repaso a algunas de las series que debutan en el streaming y se verán en Uruguay de aquí hasta fin de año.

Elle.

La comedia de ocho episodios que ya tiene segunda temporada confirmada gira en torno a Elle Woods, el simpático personaje que interpretó Reese Witherspoon en las dos Legalmente rubia. Con la actriz ahora en el papel de productora, la serie imagina a la coqueta abogada en su adolescencia. La encarna Lexi Minetree. (Hoy, Prime Video)

La casa de la pradera.

Conocida localmente como La familia Ingalls (un éxito de la TV abierta entre 1974 y 1983) está versión sigue inspirada en los libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder para contar la epopeya de una familia en el oeste estadounidense a finales del siglo XIX. El drama familiar que se hizo famoso gracias a Michael Landon, productor y protagonista original, sigue más de cerca a su origen literario por lo que el núcleo central de la trama ahora se concentrará en los cuatro integrantes de la familia de pioneros: papá Charles (Luke Bracey), mamá Caroline (Crosby Fitzgerald) y sus hijas Mary (Skywalker Hughes) y Laura (Alice Halsey), la pequeña narradora del cuento que, dicen, incorporará una mirada más actual de quienes habitaron la frontera del Viejo Oeste. (9 de julio, Netflix)

El halcón.

Will Ferrell vuelve a interpretar a una estrella del deporte con más de un problema en esta serie de 10 episodios creada por él. El actor formado en Saturday Night Live que en cine fue, entre otros personajes, un corredor de Nascar (Ricky Bobby Loco por la velocidad) y patinador (Patinando a la gloria), ahora encarna a Lonnie “El halcón” Hawkins, un golfista cuyos mejores días ya quedaron atrás. Sin embargo, está convencido de que todavía le quedan algunos swings para recuperar su lugar en la historia del deporte. (16 de julio, Netflix)

Stuart no logra salvar el universo.

Un retorno que no lo es del todo y una idea original basada en unos personajes archiconocidos, la nueva serie que combina el humor con la ciencia ficción pone el foco en Stuart Bloom (Kevin Sussman), el dueño de la tienda de cómics favorita de Sheldon y Leonard, los personajes principales de The Big Bang Theory. Sin ser una continuación o un relanzamiento de aquella exitosa sitcom, la serie imagina a Stuart como el responsable de provocar un apocalipsis creando versiones alternativas de la realidad en las que se cruzará con otras de los integrantes de la famosa troupe de científicos. (23 de julio, HBO Max)

Fragmentos.

Producida por Ryan Murphy a partir de la novela escrita por Bret Easton Ellis (el de Psicopata americano), la ficción está ambientada en Los Ángeles de los años 80 y sigue a estudiantes de una exclusivo liceo mientras lidian con el descubrimientos de sus identidades sexuales y emocionales típicos de la adolescencia. En el centro del relato está Bret (Igby Rigney), un aspirante a escritor cuya realidad empieza a desmoronarse con la llegada de Robert Mallory (Homer Gere), misterioso y magnético. La trama se desarrolla en paralelo a los crímenes de un asesino serial que elige a sus víctimas entre los púberes. Bret está acompañado por su círculo social,un grupo inmerso en una vida de lujo, belleza, fiestas y excesos. (5 de agosto, Disney+)

Moria.

A modo de homenaje y celebración por su cumpleaños 80, la serie dedicada a la vida y obra de Moria Casán es uno de los acontecimientos del año para la ficción argentina. La serie escrita y dirigida por Javier Van de Couter repasará distintos momentos de la vida de Moria en los que será interpretada por su hija Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth. El retrato se enfocará en momentos de su vida artística, además de las experiencias personales. (14 de agosto, Netflix)

Lanterns.

Al tiempo que el cine de superhéroes busca salir del bajón creativo, el universo de DC Comics renueva su apuesta en la TV con esta serie que le da una vuelta a la historia de Hal Jordan, más conocido como Linterna verde. Con producción y guiones de Damon Lindelof, quién hizo Watchmen, otro relato salido del universo del cómic, Laterns sigue a John Stewart (Aaron Pierre) y Hal Jordan (Kyle Chandler), dos policías intergalácticos que utilizan sus poderes para resolver un oscuro misterioso en la Tierra. (16 de agosto, HBO/HBO Max)

Harry Potter y la piedra filosofal.

Una de las series más esperadas, la nueva versión de la historia creada por J.K. Rowling dedicará ocho episodios a volver a contar la historia del joven mago. Concentrada en la trama del primer libro de la saga, la ficción, que ya tiene segunda temporada confirmada, tiene actores debutantes en los papeles de Harry (Dominic McLaughlin), Ron Weasley (Alastair Stout) y Hermione Granger (Arabella Stanton) y de reconocidos intérpretes a cargo de los personajes adultos como el director de Hogwarts, Albus Dumbledore (John Lithgow), el profesor Snape (Paapa Essiedu) y Rubeus Hagrid (Nick Frost). (25 de diciembre, HBO/HBO Max)

Gordon.

Aún sin fecha de estreno precisa, esta miniserie protagonizada por Rodrigo de la Serna toma al libro homónimo escrito por Marcelo Larraquy para construir un thriller alrededor de una de las figuras más oscuras del pasado criminal y político de la Argentina, el represor Aníbal Gordon. Dirigida por Pablo Fendrik y Pablo Trapero quién también se encargó de la adaptación del guion junto a Marcos Osorio Vidal con la colaboración de Larraquy, la serie cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnik. (Netflix)

Mis muertos tristes.

Esta adaptación de varios cuentos escritos por Mariana Enríquez (“Mis muertos tristes”, “Julie”, “Un lugar soleado” y “Cuando hablábamos con los muertos”), tiene a Mercedes Morán como Ema, una médica de 60 años que tiene la capacidad de ver y escuchar a los muertos. La llegada de su sobrina Julie (Carolina Sánchez Álvarez), una joven con una conexión aún más intensa con los muertos, desencadena una serie de acontecimientos que alteran la convivencia familiar y afectan a todo el barrio, donde las voces del más allá comienzan a manifestarse. Los cuatro episodios fueron adaptados por un equipo integrado en el que están la propia Enríquez, y el cineasta chileno Pablo Larraín quién también se encargó de la dirección de los episodios. (Netflix)