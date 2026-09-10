Revelan registro de la caja negra del avión de Amazon que chocó en Miami: piloto advirtió por velocidad

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte publicó el registro de lo dicho en la cabina del avión Boeing 767 de Amazon Air antes de salirse de la pista del Aeropuerto Internacional de Miami y chocar con dos vehículos, causando cinco muertes el pasado domingo.

Según consignó CNN, uno de los pilotos expresó preocupación por la velocidad a la que iba la aeronave unos dos minutos antes de aterrizar. En concreto, afirmó que el avión iba "demasiado rápido" e "hizo comentarios adicionales sobre la velocidad excesiva del avión durante el resto de la grabación", pero no recibió una "respuesta coherente" sobre esa afirmaciones.

Los investigadores continúan trabajando para determinar qué causó el accidente de un avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: JOE RAEDLE/AFP fotos

Luego de tocar la pista uno de los pilotos solicitó realizar una "maniobra de aproximación frustrada" (también llamada go-around, en inglés), un proceso que implica abortar el aterrizaje y que el avión de una vuelta para intentarlo de nuevo. Sin embargo, la aeronave estaba a solo cinco segundos de salirse del extremo de la pista.

La información consignada por CNN también señala que se escucharon varias advertencias automatizadas en la cabina, que son parte del Sistema de Advertencia de Proximidad al Suelo, y sugerían que el avión iba con demasiada rapidez.

Más allá de estos nuevos datos, la investigación por parte de la organización estadounidense continúa. En una próxima etapa, se entrevistará al personal de tripulación para darle más contexto al episodio.

Las posibles hipótesis del accidente

Los expertos indicaron que entre los factores que consideran los investigadores está si la aeronave recorrió una distancia excesiva antes de aterrizar. Normalmente, la zona de aterrizaje se ubica dentro de los primeros 914 metros de la pista.

Los investigadores continúan trabajando para determinar qué causó el accidente de un avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami. Foto: JOE RAEDLE/AFP fotos

Los investigadores también examinarán la velocidad y el frenado de la aeronave, las condiciones meteorológicas y del viento, el estado mecánico de la aeronave y otros factores que puedan haber contribuido a la fatal salida de pista.