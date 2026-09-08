Tragedia en las Bahamas: hallan muertos a piloto, su esposa y sus nietos tras caída de avión

Este martes fueron hallados los cuerpos de cuatro personas que se encontraban a bordo de un avión que desapareció el pasado lunes durante un vuelo entre Great Harbour Cay, en las Bahamas, y Florida, en Estados Unidos. Tanto las autoridades del país caribeño, así como la Guardia Costera de Estados Unidos movilizaron equipos para buscar la aeronave, que, según los informes, se estrelló en el mar al oeste de la isla de Andros.

"La Guardia Costera de Estados Unidos está asistiendo a la Fuerza de Defensa Real de las Bahamas tras un informe de una aeronave abatida con cuatro almas a bordo, aproximadamente a 15 millas de la isla de Andros, Bahamas", informó en X la Guardia Costera norteamericana.

The @USCG is assisting the @TheRBDF following a report of a downed aircraft with four souls onboard approx 15 mi off Andros Island, Bahamas.



A @USCG HC-144 Ocean Sentry airplane is supporting the search. The case is ongoing.



For more information, contact Bahamian authorities. — U.S. Coast Guard Southeast (@USCGSoutheast) September 7, 2026

Entre los fallecidos se encuentran el piloto Mario Lamar, de 80 años, su esposa Lili Lamar, de 79, y los dos nietos de la pareja, Sofia Sosa, de 28 años, y Christian Sosa, de 22. La familia había pasado el feriado del Día del Trabajo en su casa en Great Harbour Cay antes de emprender el viaje de regreso, según el Miami Herald.

Los datos de la plataforma FlightAware indican que la aeronave, un Piper PA-34, experimentó fluctuaciones de velocidad y un descenso brusco de altitud antes de desaparecer del radar. En aproximadamente tres minutos, la aeronave descendió de 10.000 pies a unos 3.700 pies.

Aeronave Piper PA-34. Foto: dominio público.

Las labores de búsqueda se vieron afectadas por las inclemencias del tiempo

La Real Policía de las Bahamas informó haber recibido un aviso de que una aeronave que se dirigía a Opa-locka se estrelló en al oeste de la isla de Andros, alrededor de las 14:20 horas del lunes.

La Guardia Costera de Estados Unidos también informó que había enviado una aeronave HC-144 Ocean Sentry para apoyar la operación. Las condiciones meteorológicas adversas habían dificultado el trabajo de los equipos.

Según informó el medio Miami Herald, los cuatros cuerpos fueron hallados cerca de la isla de Andros. “La misión de búsqueda y rescate se llevó a cabo junto a familiares y civiles que respondieron a nuestro llamado de auxilio. Nuestros parientes finalmente localizaron a nuestros seres queridos y tuvieron que subirlos a bordo de sus propias embarcaciones”, declaró Silvia Larrieu, sobrina de Mario y Lili.

Con información de O Globo/GDA