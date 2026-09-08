¿Qué hacía Donald Trump el 11 de setiembre de 2001? El presidente de EE.UU. recordó aquel día

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este martes a las víctimas de la serie de atentados terroristas que se desarrollaron en su país el 11 de setiembre de 2001 y describió aquella jornada como "un día como ningún otro".

"Nunca olvidaremos a quienes perdimos y nunca olvidaremos a los héroes inmortales del 11 de setiembre de 2001. Y les diré que ahora mismo estamos luchando porque hay una nación que quería un arma nuclear. Irán no tendrá un arma nuclear", expresó el mandatario en un acto organizado por la fundación Tunnel to Towers, que apoya a familiares de policías, militares y bomberos que murieron tras responder a los ataques del 11 de setiembre.

¿Qué hacía Donald Trump el 11 de setiembre de 2001?

El mandatario, que durante años fue un magnate de la construcción en Nueva York, recordó que aquella mañana observó por la ventana y le pareció "una mañana hermosa", pero después vio en las noticias unas imágenes que espera "nunca volver a ver".

"El mundo ha cambiado para siempre", explicó que pensó ese día.

También, recordó la experiencia de su actual secretario de Comercio, Howard Lutnick, presente en el acto, quien sobrevivió a los atentados porque esa mañana llevó a su hijo al colegio y llegó tarde a su oficina, situada en el World Trade Center.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE

La advertencia de Trump antes del 25 aniversario del 11S

Trump aseguró este martes que su país empleará "todo su poder" para impedir que vuelva a producirse un ataque como los atentados del 11 de septiembre de 2001.

"Nadie podría siquiera imaginar que algo así pueda volver a suceder, y vamos a usar todo nuestro poder para asegurarnos de que no ocurra", declaró Trump durante el acto conmemorativo por el 25 aniversario del 11S frente a la Casa Blanca.

¿Dónde conmemorará Trump el 11S?

Trump conmemorará este 11 de setiembre el 25 aniversario de los atentados desde el memorial instalado en el Pentágono, uno de los objetivos de los ataques terroristas, en lugar de hacerlo en la Zona Cero de Manhattan, donde se alzaban las Torres Gemelas.

Familiares de víctimas del 11-S se abrazan en el memorial en Nueva York Foto: MIKE SEGAR/AFP

Según medios como The New York Times, el mandatario habría tomado esta decisión porque en la Zona Cero están prohibidos los discursos de dirigentes políticos, una versión que ha sido negada por la Casa Blanca.

Con información de EFE