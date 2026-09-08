Cerca de 200 vuelos cancelados en Reino Unido por un problema técnico en el control aéreo

Cerca de 200 vuelos han sido cancelados en el Reino Unido por un problema técnico relacionado con el control aéreo, según la página de monitoreo de vuelos FlightRadar24, que sitúa al aeropuerto londinense de Heathrow como el más afectado.

En efecto, se han cancelado la salida de 68 vuelos de Heathrow y 25 de Gatwick (los dos más importantes de Londres), pero la inestabilidad ha afectado a los despegues desde todo el sur británico, además de Manchester, Birmingham y hasta Edimburgo, en Escocia.

Estos problemas han causado además abundantes retrasos en las salidas de Heathrow, Gatwick y Manchester, entre otros.

La compañía NATS, que gestiona el control aéreo de 15 aeropuertos británicos, reconoció por su parte que hubo "problemas técnicos en el sistema de procesamiento de vuelos" y que eso causó "disrupciones", pero no se llegó a cerrar el espacio aéreo en ningún momento.

Aviones de British Airways en la pista de la Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow, en el oeste de Londres. Foto: AFP

Los aeropuertos afectados han recomendado a los viajeros comprobar con sus aerolíneas posibles retrasos y cancelaciones.

La ministra británica de Transportes, Heidi Alexander, afirmó en redes sociales que estaba al tanto del incidente y que los técnicos ya habían "identificado el problema" y estaban "solucionándolo en este momento".

EFE