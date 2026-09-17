FBI capturó en Vietnam a una de sus fugitivas más buscadas, acusada de megafraude de US$ 142 millones

El FBI anunció el pasado lunes 14 de septiembre la captura en Vietnam de Emylee Thai, propietaria de un laboratorio de Texas acusada de defraudar por aproximadamente 142 millones de dólares a Medicare, un programa federal de seguro médico de .

La detención ocurrió durante el fin de semana anterior, con apoyo de autoridades internacionales, luego de que Thai permaneciera prófuga tras salir del país.

El director del FBI, Kash Patel, confirmó la captura durante un pronunciamiento oficial y señaló que Thai llevaba escondida en Vietnam desde al menos 2023. La empresaria figuraba además en la lista de los estafadores más buscados de la agencia.

"El pasado fin de semana, el FBI, junto con nuestros socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley, capturó en Vietnam a Emylee Thai, una de las estafadoras más buscadas de nuestra lista, que llevaba allí escondida desde al menos 2023", afirmó Patel.

Investigación revela cómo se habría ejecutado el fraude con pruebas genéticas

La acusación formal presentada el 11 de julio de 2022 sostiene que Thai, desde aproximadamente 2019, contrató empresas de marketing para que remitieran a su laboratorio órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare.

A cambio, presuntamente pagaba a esos intermediarios un porcentaje de los reembolsos que recibía del programa. Las autoridades sostienen que las pruebas genéticas no eran médicamente necesarias y que, en numerosos casos, tampoco se utilizaban para el tratamiento de los beneficiarios.

Durante el periodo investigado, el laboratorio presentó reclamaciones por aproximadamente 142 millones de dólares ante Medicare y recibió cerca de 95 millones de dólares por esos servicios.

La acusación incluye cargos por conspiración para cometer fraude en el sistema de salud, conspiración para defraudar a Estados Unidos y delitos relacionados con el pago y recepción de sobornos en el sector de la salud y los programas federales de atención médica.

Emylee Thai, propietaria de un laboratorio de Texas acusada de defraudar por aproximadamente 142 millones de dólares a Medicare. Foto: FBI.

Thai habría escapado de Estados Unidos en un avión privado

Después de su arresto inicial, Thai obtuvo la libertad bajo fianza y quedó sometida a varias condiciones previas al juicio, entre ellas el uso de un dispositivo de localización.

El 8 de diciembre de 2022, el dispositivo dejó de funcionar y los intentos de las autoridades por contactarla y localizarla resultaron infructuosos. Al día siguiente, el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas, en Houston, emitió una orden de arresto federal contra ella por la presunta manipulación del dispositivo GPS.

La investigación determinó que Thai logró salir de Estados Unidos en un avión privado con destino a Vietnam utilizando una identidad falsa.

El 6 de julio de 2023 se emitió una segunda orden de arresto federal en el mismo tribunal, relacionada con una acusación por destrucción y alteración de registros en una investigación federal.

Oficinas del Oficina Federal de Investigación (FBI) Foto: Archivo

FBI ofrecía recompensa de 150.000 dólares por información sobre Thai

Antes de su captura, el FBI ofrecía una recompensa de hasta 150.000 dólares por información que condujera al arresto y condena de Thai.

Durante su pronunciamiento del lunes 14 de septiembre, Patel también se refirió a las operaciones realizadas contra otros fugitivos incluidos en la lista.

Aseguró que, durante los tres meses anteriores, las autoridades habían capturado a cinco de ellos, quienes en conjunto habían permanecido prófugos durante 4.000 días, y que las investigaciones habían permitido desmantelar fraudes por un valor total de 2.000 millones de dólares.

Con la captura de Thai, Patel señaló que seis de los estafadores incluidos en la lista habían sido detenidos en ese periodo. Además, manifestó su intención de mantener la estrategia de persecución internacional y aumentar el número de capturas antes de finalizar el año.

Por El Tiempo/GDA