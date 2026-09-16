Trump eliminó a Venezuela de la "lista negra" de países que incumplen con la lucha contra el narcotráfico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este miércoles a Venezuela de la lista de países que, según Washington, incumplen con sus obligaciones en la lucha contra el narcotráfico, en lo que supone una muestra más del acercamiento con la administración de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez.

Trump decidió retirar a la nación caribeña tras 20 años de incluirla en esa "lista negra", en la que siguen figurando Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia, según indica la 'Determinación presidencial sobre los principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027', publicada este miércoles por el Departamento de Estado.

En este listado se incluyen Estados que, durante los últimos 12 meses, han "incumplido de manera demostrable" con sus "obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico", así como con las medidas que exige en este terreno la legislación estadounidense.

Aunque Trump mantiene a Venezuela en la lista de "principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas", asegura que "los drásticos cambios políticos en Suramérica durante el último año han creado oportunidades históricas para la cooperación de Estados Unidos con los gobiernos de la región".

Delcy Rodriguez, presidenta encargada de Venezuela. Foto: AFP

"En Venezuela, gracias a que mi administración logró la detención y destitución del exdictador ilegítimo y narcotraficante Nicolás Maduro, ya estamos viendo los resultados de una creciente cooperación con el gobierno interino del país para combatir a los carteles, incluida la eliminación de Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua", escribe el republicano.

"Dados los avances positivos logrados bajo la gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, he determinado que Venezuela ya no debe ser señalada por haber incumplido de manera demostrable sus compromisos de control de drogas. Espero ver progresos continuos y cuantificables por parte del gobierno interino en el desmantelamiento de grupos narcoterroristas y en la interrupción del tráfico de drogas a través de Venezuela hacia Estados Unidos", añade Trump.

Aliento a Colombia y Bolivia

El informe anual es un mensaje de aliento a los aliados de Washington en la región. A su regreso a la Casa Blanca, el presidente Trump tomó la decisión de equiparar legalmente la lucha contra los carteles con el combate al terrorismo, una decisión cuestionada por organismos internacionales.

Sobre Colombia, el informe señala que Abelardo de la Espriella aún no ha tenido tiempo de volver a la senda previa al gobierno izquierdista de Gustavo Petro. Pero "si, como se espera, avanza en la erradicación agresiva de la coca y en el desmantelamiento de sus redes narcoterroristas durante el próximo año, consideraré levantar la condición de país que ha incumplido de manera demostrable" explica el texto.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla con las fuerzas armadas tras el terremoto en Quibdó Foto: AFP

"La cooperación entre Bolivia y Estados Unidos se ha ampliado significativamente durante el último año" explica luego el texto, en referencia al gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Pero, "el nuevo gobierno aún no ha tenido tiempo suficiente para reducir el cultivo de coca, que aumentó bajo el gobierno anterior" de izquierdas, asegura.

EFE y AFP