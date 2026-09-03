Venezuela firma acuerdos petroleros y Delcy Rodriguez agradece a Donald Trump: es un negocio "ganar-ganar"

Venezuela firmó ayer miércoles los nuevos acuerdos con las petroleras Chevron y Eni para ampliar sus operaciones en el país, y con GE Vernova para recuperar la industria eléctrica, en presencia del secretario de Energía estadounidense en Caracas.

Chris Wright participó del acto junto con la presidenta interina Delcy Rodríguez en el palacio de Miraflores, luego de que Estados Unidos anunciara el 28 de agosto un histórico acuerdo que cede la explotación de una quinta parte de las reservas petroleras de Venezuela.

“Creo que los acuerdos que se firman el día de hoy, con miles de millones de dólares de inversión y finalmente muchísimos empleos creados, son esenciales para comenzar a traer la paz, las oportunidades y la prosperidad para todos”, declaró secretario de Energía estadounidense.

La estadounidense Chevron y la italiana Eni operarán varios bloques bajo un contrato de producción petrolera (CPP) que aumenta su participación en los campos.

Delcy Rodríguez expresó su agradecimiento al presidente Donald Trump por “todo el esfuerzo conjunto que su gobierno ha desplegado” para lograr acuerdos de “ganar-ganar”.

El gobierno de Venezuela también suscribió convenios con la empresa GE Vernova Inc., para reparar gran parte de la red eléctrica del país.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la firma de un acuerdo petrolero con EE.UU. en el Palacio de Miraflores. Foto: AFP

“Con los acuerdos que hemos firmado seguiremos avanzando para estabilizar y para restaurar la red eléctrica para este pueblo y para todos aquellos que quieran hacer negocios aquí”, dijo Roger Martella, director corporativo de GE Vernova.

El gobierno venezolano igualmente firmó un acuerdo con la empresa venezolana Primavera para la operatividad de dos campos ubicados en la faja petrolífera del Orinoco donde se encuentran importantes reservas de crudo.

Chevron anunció que ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y que duplicará su producción en ese país. En un comunicado, la petrolera detalló que ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a 7.000 millones de dólares en cinco años.

Según Chevron, los planes de estas sociedades contemplan duplicar la producción en ese periodo, hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios en comparación con la de 2026.

Barco petrolero de Chevron en el Caribe. Foto: AFP

“Nuestro vecindario”

“Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela”, manifestó Wright en una transmisión del canal estatal VTV.

“Estamos tratando de ir a la velocidad de la luz. El presidente Trump no quería ir a una velocidad lenta, sino que quería ir a la velocidad más rápida posible para transformar a Venezuela”, continuó el funcionario estadounidense.

Para él, el “catalizador” para transformar a Venezuela es la energía y también para mejorar las condiciones de vida de los estadounidenses en todo el mundo. “Nos interesa hacer esto en todo el continente americano. Este es nuestro vecindario. (...) Si podemos reemplazar los conflictos del pasado con el comercio del presente y del futuro, podemos construir un mundo mejor”, señaló Wright.

El presidente Donald Trump aborda el Air Force One en el Aeropuerto de Morristownm Nueva Jersey. Foto: AFP

Polémica concesión

El lunes la Casa Blanca difundió algunos detalles del complejo acuerdo para controlar indirectamente los recursos petroleros venezolanos.

Informó que el gobierno de Rodríguez otorgó a North American Blue Energy Partners (NABEP), la segunda compañía petrolera privada que opera en Venezuela, “concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles”. Indicó asimismo que “NABEP ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de Estados Unidos una participación accionaria del 35% en su empresa matriz”.

NABEP fue fundada por el venezolano Alejandro Betancourt, que se enriqueció con opacos negocios en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió el acuerdo con NABEP. “No existía ninguna investigación (sobre Betancourt) dentro de nuestro sistema”, dijo Rubio en una entrevista en el podcast del periodista venezolano Sergio Novelli, al ser consultado por la selección de la empresa que Estados Unidos participará en un 35%, a través del Pentágono, para explotar el 20% de las reservas de crudo venezolano.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en Caracas. Foto: AFP

Betancourt está siendo investigado en Suiza y España por blanqueo de capitales y desvío de fondos de PDVSA, aunque no ha sido imputado, y estuvo implicado en una investigación en Venezuela que se cerró sin acusación.

“En mi primera etapa este era un individuo que quedó en un lugar muy malo con Maduro porque se supo que estaba apoyando a elementos de la oposición en 2019”, argumentó Rubio cuando Novelli pidió explicaciones por la selección de una empresa controlada por un “empresario polémico”.

Rubio dijo que el acuerdo que “no es con el Gobierno interino” de Delcy Rodríguez, “sino con una compañía privada” que da esperanzas para otras inversiones. AFP, EFE