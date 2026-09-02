Cómo el Pentágono se está involucrando en el negocio del petróleo venezolano bajo el mandato de Donald Trump

Ante las deficiencias en la fabricación de armas del país, el gobierno estadounidense creó una nueva oficina que realizaría inversiones para impulsar la producción industrial de defensa.

Ese esfuerzo, que comenzó en 2022 durante la administración Biden, está dando un giro radical con la participación del Pentágono en un acuerdo de producción de petróleo entre Estados Unidos y Venezuela que el presidente Donald Trump anunció el viernes.

La poco conocida Oficina de Capital Estratégico del Pentágono, que depende del subsecretario de Defensa, es la principal entidad del gobierno estadounidense en la formación de una asociación con un productor privado de petróleo cuyo fundador, Alejandro Betancourt López, es una figura poderosa y controvertida en el comercio internacional.

Trump afirmó que Pete Hegseth, secretario de Defensa, y Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, llegaron a un acuerdo con el gobierno venezolano para asegurar miles de millones de barriles de reservas de petróleo "a través de una asociación con empresas privadas".

El Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, habla con altos líderes militares en la Base de Quantico. Foto: AFP

El acuerdo otorgaría al Pentágono la opción de adquirir hasta un 35% de participación en la empresa matriz de la firma de Betancourt, North American Blue Energy Partners. Esto se concretaría mediante un instrumento financiero conocido como warrant, además de acceso preferencial a gran parte del petróleo que produce la compañía.

Los warrants otorgarían al gobierno el derecho a comprar acciones de la compañía petrolera a un precio predeterminado. El valor de los warrants, que pueden comprarse y venderse, fluctúa en función del valor de la empresa que los emitió.

En este caso, los warrants serían lo que se conoce como warrants de un centavo, según dos personas familiarizadas con el acuerdo, lo que significa que podrían convertirse en acciones por muy poco dinero, a menudo tan solo 1 centavo.

Por lo general, las empresas emiten warrants a cambio de algo de valor. Durante la pandemia del coronavirus, por ejemplo, el gobierno federal rescató a las aerolíneas estadounidenses con más de 50 mil millones de dólares en subvenciones y préstamos para ayudarlas a pagar a sus empleados y cubrir otros gastos. A cambio, el Departamento del Tesoro recibió warrants de aproximadamente una docena de aerolíneas, la mayoría de las cuales vendió posteriormente a inversores privados.

Logotipo corporativo de la petrolera estatal PDVSA en una gasolinera de Caracas, Venezuela. Foto: archivo El País

En este caso, el acuerdo se concretaría "sin costo alguno para Estados Unidos", declaró la Casa Blanca en un comunicado el lunes por la noche. La colaboración y el respaldo del gobierno federal podrían facilitar a la empresa la obtención de fondos de inversionistas privados y, además, protegerla del escrutinio legal o la inestabilidad política en Venezuela.

En un comunicado, Betancourt afirmó que el acuerdo liberaría el potencial de Venezuela "en gran beneficio tanto de los venezolanos como de los estadounidenses".

El acuerdo ha sido objeto de intensas críticas por parte de algunos legisladores demócratas. El lunes, el senador Jack Reed de Rhode Island, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, declaró que «el intento del presidente Trump de convertir al ejército estadounidense en inversor en petróleo venezolano es un flagrante abuso de poder y de dinero de los contribuyentes».

Reed añadió que exigía una explicación completa de la base legal para esta medida y de los términos financieros íntegros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Foto: AFP

Durante la administración Biden, la Oficina de Capital Estratégico otorgó préstamos a empresas privadas para impulsar la producción industrial estratégica en Estados Unidos y solicitó el reembolso de dichos préstamos con intereses a tasas federales inferiores a las del mercado. En la administración Trump, la oficina generalmente solicitó a las empresas que le entregaran warrants, además de reembolsar los préstamos.

La oficina depende de Stephen A. Feinberg, subsecretario de Defensa. Feinberg, un empresario multimillonario y nombramiento político durante la administración Trump, tiene la misión de revitalizar la industria de defensa estadounidense. Feinberg aprueba los acuerdos de la oficina.

La autorización inicial de la oficina para otorgar préstamos por valor de 1.000 millones de dólares se ha disparado hasta alcanzar los 200.000 millones de dólares, en gran parte gracias al impulso derivado de la importante legislación de política interna de Trump que el Congreso aprobó en julio de 2025.

El director de la oficina es ahora David Lorch, quien trabajó en Cerberus Capital Management, la firma de capital privado cofundada por Feinberg. En noviembre, el mismo mes en que Lorch asumió el cargo, la oficina anunció un préstamo de 620 millones de dólares a Vulcan Elements y otro de 80 millones de dólares a ReElement Technologies para aumentar la producción nacional de imanes y «reforzar significativamente las cadenas de suministro de minerales críticos de EE.UU.». La oficina indicó que obtendría warrants de dichas empresas.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, en Caracas Foto: AFP

Ese tipo de financiación ayudaría a Estados Unidos a reducir su dependencia de la manufactura china. Sin embargo, Vulcan Elements tiene vínculos financieros con el hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., lo que provocó que senadores demócratas criticaran el acuerdo. Según informó ProPublica, Peter Navarro, asesor de la Casa Blanca y amigo del joven Trump, solicitó la financiación.

Según informó Reuters, en julio la otra empresa, ReElement Technologies, una compañía de tierras raras, se retiró del proceso de préstamo porque tenía dificultades para cumplir con los estándares federales de diligencia debida.

El sábado, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró que la oficina "no adquiere participaciones accionariales en empresas privadas". El comunicado de la Casa Blanca del lunes sobre el acuerdo contradice la afirmación de Parnell.

El Wall Street Journal informó anteriormente sobre la posible participación pasiva del 35% del gobierno estadounidense en la empresa de Betancourt y las condiciones favorables para la compra de petróleo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C. Foto: AFP

Además de recibir órdenes de compra, el gobierno federal tendría garantizado el 20% del petróleo que produce la empresa de Betancourt "a precio de costo", según la Casa Blanca, es decir, a un precio favorable. El Departamento de Estado también tendría derecho de preferencia para comprar el 80% restante de la producción de la empresa.

Eso colocaría al Departamento de Estado en una posición inusual, ya que son las compañías petroleras y otros comerciantes quienes suelen comprar y vender petróleo. Cualquier decisión de comprar petróleo para reabastecer las reservas del gobierno estadounidense requeriría autorización, incluso del Congreso, y normalmente sería gestionada por el Departamento de Energía.

En cualquier caso, lo más probable es que los nuevos proyectos en Venezuela tarden años en generar cantidades significativas de petróleo.

La Casa Blanca también afirmó que el gobierno estadounidense tendría poder de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro del consejo de administración de la empresa de Betancourt, y que la mayoría de los miembros del consejo tendrían que ser ciudadanos estadounidenses.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegando a una reunión en Washington. Foto: AFP

La Casa Blanca afirmó que la mayoría de los yacimientos "incrementales" que ahora estarían bajo la supervisión de la empresa de Betancourt estaban controlados u operados por empresas rusas o chinas, o por empresarios cercanos a los anteriores líderes de Venezuela.

Betancourt, socio del gobierno estadounidense, recibió contratos petroleros sin licitación en Venezuela hace muchos años. Ha estado bajo investigación en España y Suiza por acusaciones de lavado de dinero y fraude fiscal. Habitualmente reside en Gran Bretaña y el gobierno británico le prohibió viajar al extranjero mientras se encontraba en ese país debido a un acuerdo de extradición con Suiza, donde la fiscalía había emitido una orden de arresto.

Sin embargo, Rubio quería que Betancourt viajara a Venezuela para trabajar en acuerdos y producción de petróleo, y el Departamento de Estado presionó en los últimos meses a los gobiernos suizo y británico para que suavizaran su postura, según una persona con conocimiento de ese asunto.

“El señor Betancourt nunca ha sido acusado de ningún delito en ninguna jurisdicción”, declaró Sara Chouraqui, asesora jurídica de North American Blue Energy Partners, en un comunicado el sábado. (Autores: Edward Wong, Rebecca F. Elliott y Anatoly Kurmanaev)