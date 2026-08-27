Cada vez más líderes internacionales se animan a desafiar al presidente Trump y rechazan sus demandas

Esta es una película de verano que ya hemos visto: el presidente Donald Trump hace exigencias. Cuando la otra parte no le da lo que quiere, intensifica la situación con amenazas grandilocuentes de castigos devastadores. La otra parte se rinde.

Salvo que Mark Carney, el primer ministro de Canadá, evidentemente no haya leído el guion. Su negativa a ceder ante el ultimátum comercial de Trump, incluso a costa de aranceles de represalia, ha dado un vuelco a la narrativa del segundo mandato del presidente. En lugar de rendirse, Carney está poniendo a prueba si la resistencia es una estrategia viable contra Trump.

La era de la capitulación que caracterizó el regreso de Trump a la presidencia podría estar llegando a su fin. Líderes mundiales e instituciones nacionales, al menos en algunos casos, muestran menos disposición a someterse a su voluntad. Los líderes europeos se han negado a unirse a su guerra contra Irán. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó categóricamente su plan para la Franja de Gaza. Los estados árabes del Golfo lo obligaron a abandonar sus planes de cobrar un peaje a los barcos en el estrecho de Ormuz.

Las universidades y los bufetes de abogados rechazan sus directivas en lugar de acatarlas. Los mercados de bonos se rebelan contra sus políticas fiscales. Incluso la cadena ABC, cuyo pago de 16 millones de dólares para resolver una demanda de Trump se consideró un ejemplo temprano de concesión al presidente, ha descubierto que no compró la paz y ahora está demandando a su administración por amenazar sus licencias de transmisión.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos. Foto: AFP

Nada de esto significa que debamos subestimar a Trump. Si bien sus índices de popularidad se encuentran en mínimos históricos o cerca de ellos, sigue siendo la figura más dominante del planeta, capaz de redefinir los términos del debate global en un instante con una publicación en redes sociales y sin temor a ejercer el poder de maneras que sus predecesores no lo hicieron.

Aún podría doblegar a Canadá e Israel mediante la fuerza de su personalidad, aranceles u otros medios. La Corte Suprema le ha concedido carta blanca para usar su autoridad ejecutiva a su antojo, ya sea tomando el control de agencias independientes, construyendo su tan anhelado salón de baile o intentando restringir el voto por correo.

Y cada vez que alguien predice que los republicanos en el Congreso finalmente comenzarán a mostrar cierta independencia, demuestran que los pronosticadores están equivocados. Si bien últimamente se han resistido a su presión en algunos casos, la confirmación de Todd Blanche como fiscal general por parte del Senado dejó claro que aún domina el ala congresional de su partido.

Pero incluso entre los republicanos, existen algunas señales preocupantes para el presidente. Si bien ha logrado castigar a varios legisladores republicanos prominentes a quienes consideraba desleales, movilizando a su base de seguidores de MAGA para derrotarlos en las primarias del partido este año, los votantes republicanos han rechazado a los candidatos respaldados por Trump en 10 contiendas de nominación, seis de ellas solo en agosto. Las encuestas muestran que su apoyo entre los republicanos está disminuyendo.

El presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y su par de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

“Creo que las últimas semanas han marcado un punto de inflexión”, afirmó Norm Eisen, exabogado de la Casa Blanca durante la administración Obama y fundador del Fondo de Defensores de la Democracia, quien ha librado múltiples batallas legales contra Trump. “Tanto en el país como en el extranjero, las fuerzas prodemocráticas y todos los demás se le están oponiendo con mucha más vehemencia”.

Eisen afirmó que se debe en parte a los excesos de Trump. “Trump ha sido su peor enemigo”, declaró.

Por supuesto, Trump y sus asesores rechazan esa valoración y destacan su capacidad para seguir influyendo en los acontecimientos. En una serie de publicaciones en redes sociales en los últimos días, el presidente se ha atribuido el mérito de la disminución de los índices de criminalidad e insiste en que está ganando la guerra contra Irán. Ha cuestionado las encuestas que muestran su impopularidad y ha rechazado las noticias sobre sus recientes derrotas en las primarias.

Trump no tuvo que justificar sus derrotas cuando regresó a la Casa Blanca el año pasado. En sus primeros meses, parecía que iba ganando en todos los frentes. Incluso sin un mandato contundente —obtuvo un segundo mandato con tan solo el 49,9% del voto popular— logró imponer su voluntad en toda la sociedad.

El presidente Donald Trump aborda el Air Force One en el Aeropuerto de Morristownm Nueva Jersey. Foto: AFP

Dictó a las empresas privadas cómo debían tomar decisiones y a las universidades cómo debían impartir sus clases. Convirtió los programas de diversidad en algo tan controvertido que los empleadores de todo el país los abandonaron. Desmanteló agencias federales sin consultar al Congreso, se apoderó del Centro Kennedy y utilizó el poder del gobierno para perseguir a sus enemigos. Y en el proceso, logró presionar a otros para que acataran sus deseos. Bufetes de abogados, universidades, empresas de medios de comunicación y multimillonarios tecnológicos se desvivieron por mostrarle sumisión, modificando políticas para adaptarlas a sus necesidades o aceptando acuerdos multimillonarios que él exigía.

Jacob Weisberg, autor de un nuevo libro sobre la sumisión que se publicará el próximo mes, titulado "Perfiles de cobardía", afirmó que los incentivos han comenzado a invertirse y que ceder ante Trump ahora puede generar una costosa reacción adversa. "El precio de la capitulación ha aumentado", declaró, citando como ejemplo la ola de críticas que surgió cuando la Universidad de Yale comenzó a negociar con la administración Trump.

Sin embargo, advirtió que no hay que exagerar los cambios ya ocurridos. “Hay algunas señales, pero ya las ha habido antes y la gente se ha adelantado a los acontecimientos”, dijo Weisberg. “Creo que la situación empezará a mejorar en algún momento, y pienso que está relacionada con la popularidad de Trump. Siempre he pensado que cuando su popularidad baje de los 30, se empezará a observar un comportamiento diferente. Y hay algunos indicios de que eso está sucediendo”.

Hay indicios de que esto también está ocurriendo en el extranjero, al menos en Europa y, en menor medida, en Medio Oriente. Cuando Trump volvió a la presidencia el año pasado, los aliados de la OTAN cedieron a su presión y acordaron aumentar el gasto militar. Pero ahora se muestran más reacios a sus exigencias en todos los ámbitos, desde el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la izquierda, hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en la derecha.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, saluda al primer ministro español, Pedro Sánchez, en cumbre en Sharm el-Sheikh. Foto: AFP

“Para muchos de estos líderes europeos, plantarle cara es una buena estrategia política”, afirmó Matthew Kroenig, investigador sénior del Centro Scowcroft para la Estrategia y la Seguridad del Atlantic Council y exfuncionario de seguridad nacional durante los mandatos de tres presidentes de ambos partidos, incluido Trump. “Lo vemos con mayor claridad en España, pero también en otros lugares de Europa”.

Eso pareció cambiar a principios de año cuando Trump presionó para anexionarse Groenlandia, territorio danés aliado de la OTAN. Trump incluso planteó la posibilidad de usar la fuerza militar para apoderarse de la extensa isla, planteando la posibilidad de una guerra interna entre la OTAN. En lugar de intentar apaciguarlo, como habían hecho en el pasado, los líderes europeos se pronunciaron enérgicamente contra Trump, e incluso algunos enviaron un pequeño contingente de tropas a Groenlandia para realizar ejercicios militares y dejar clara su postura.

“Groenlandia fue un punto de inflexión, en parte porque supuso un ataque a la soberanía de la propia Europa, y los europeos empezaron a comprender en ese momento que la voracidad de Trump y sus exigencias no tenían fin”, declaró Jeremy Shapiro, exfuncionario del Departamento de Estado y actualmente miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

El enfrentamiento con Canadá trae a la luz muchos de esos antecedentes. Ambas partes han intensificado la tensión en los últimos días. En un discurso en el que anunció la ruptura de las negociaciones la semana pasada, Carney afirmó haber advertido repetidamente que “Estados Unidos está intentando doblegarnos para poder controlarnos, y prometí que eso jamás sucederá”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de EE.UU., Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara. Foto: AFP

El martes, Trump denunció a Carney como un "primer ministro débil e ineficaz" y amenazó con cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, ya que "no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario".

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que Trump le había ofrecido a Canadá un acuerdo atractivo. “Dado que gran parte de la economía canadiense depende de las exportaciones a Estados Unidos —que tiene una economía más de doce veces mayor y una población siete veces mayor—, la postura de Canadá no se trata tanto de desafío, sino más bien de una imprudencia a corto plazo”, declaró en un correo electrónico.

Líderes de todo el mundo están atentos. Shapiro afirmó que, en general, creen que ceder ante la agresión o los insultos de Trump solo fomenta más exigencias. Añadió: “Creo que Carney está sentando las bases de cómo responderán a futuras amenazas arancelarias de Trump”. Peter Baker / The New York Times