Donald Trump dice que Estados Unidos terminará como Ceuta si los demócratas ganan las elecciones

La crisis en la ciudad española de Ceuta por la llegada de miles de migrantes irregulares desde Marruecos es "terrible" y una advertencia para Estados Unidos, dijo el presidente Donald Trump.

"Es terrible. Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", dijo Trump en declaraciones a la cadena Fox News, en alusión a las próximas elecciones presidenciales estadounidenses. "Si los demócratas llegan [al poder], no vamos a vivir muy bien", añadió.

Trump, cuyo gobierno intentó frenar los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses que "no vivirán muy bien" si ganan los demócratas.

Decenas de miles de personas cruzaron la frontera entre Marruecos y Ceuta a nado o a pie, en una de las mayores crisis migratorias en España en tiempos recientes, que ha dejado al menos 34 muertos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó a la ciudad situada en el extremo norte de África y ordenó el despliegue del ejército.

La presidencia estadounidense reaccionó rápidamente en la noche del jueves a las imágenes de miles de personas cruzando a nado o a pie el límite entre ambos países.

Uno de los consejeros más cercanos a Trump, Stephen Miller, considerado un "halcón" de la política antimigratoria, compartió en X un video de la llegada de migrantes a Ceuta y cargó también contra los demócratas.

El cierre de la frontera sur de Estados Unidos a la inmigración ilegal es uno de los resultados del regreso de Trump a la Casa Blanca que su gobierno muestra como un triunfo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AFP

Trump se vanagloria que desde su vuelta al poder ha reducido a prácticamente a cero la cifra de migrantes no autorizados que logran entrar en el país. Las imágenes de caravanas de migrantes, o de estampidas caóticas en la frontera, fueron uno de los factores que reforzaron la candidatura de Trump y le permitieron ganar por segunda vez la presidencia, según los sondeos.

Además mantiene por otro lado un duro pulso diplomático con el gobierno de Sánchez, uno de los más hostiles a su agresiva diplomacia. Estados Unidos considera a España un mal socio dentro de la OTAN porque Sánchez se negó a aumentar el gasto militar al 5% del PIB, como los demás miembros de la alianza.

Pedro Sánchez llega a Ceuta, ciudad española al norte de África. Foto: JORGE GUERRERO/AFP

Sánchez se opuso además al uso de las instalaciones militares estadounidenses en territorio español para la ofensiva contra Irán, y ha criticado además con fuerza la muerte de civiles en Gaza por parte de Israel. Al mismo tiempo, el gobierno Trump ha estrechado los lazos con el gobierno marroquí, uno de sus aliados en África.

Con información de EFE y AFP