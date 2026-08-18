Acercamiento de Trump con Kim preocupa a Corea del Sur y da un nuevo golpe a una alianza tensionada

Los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos consideran que sus maniobras anuales son más importantes que nunca. La situación se ha vuelto mucho más crítica, ya que Corea del Norte ha adquirido experiencia en el campo de batalla con drones y tácticas de guerra modernas al desplegar tropas para apoyar la guerra de Rusia en Ucrania.

El ejercicio militar de verano apenas había comenzado el lunes cuando el presidente Donald Trump lo denunció, asestando otro golpe a la alianza de siete décadas entre Washington y Seúl. Bajo la presidencia de Trump, las relaciones bilaterales ya se han visto sometidas a una enorme presión debido a sus aranceles punitivos sobre las exportaciones surcoreanas. Además, su diplomacia transaccional ha frustrado a Corea del Sur, más recientemente cuando pareció encaminar a Arabia Saudita hacia el enriquecimiento de combustible nuclear en su propio territorio, una exigencia que Seúl lleva años planteando.

En los últimos años, Corea del Norte no solo ha expandido su arsenal nuclear, sino que también ha amenazado repetidamente con usarlo contra Corea del Sur, calificando a su vecino como un “enemigo sumamente hostil”. Su líder, Kim Jong-un, también ha firmado un tratado de defensa mutua con Moscú, enviando tropas y armas para apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania. A pesar de estas escaladas, Trump, en una publicación en redes sociales, describió a Corea del Norte como “inofensiva y respetuosa”, al tiempo que alardeaba de su “muy buena relación” con Kim.

En la misma publicación, también criticó los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur, que se llevan a cabo desde hace décadas, calificándolos no solo de costosos, sino también de totalmente inapropiados y hostiles hacia Corea del Norte.

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cruzan línea que divide el Norte del Sur. Foto: AFP

“No estoy satisfecho con el hecho de que Estados Unidos haya accedido hace tiempo a participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, declaró. “Dado que ya es demasiado tarde para cancelarlos, he ordenado al Secretario de Guerra, Pete Hegseth, que reduzca sustancialmente los ejercicios militares conjuntos”.

De implementarse, la directiva representaría el primer acercamiento concreto conocido de Trump hacia Corea del Norte durante su segundo mandato. Sin embargo, aún no está claro si Kim aceptará el gesto.

A lo largo de su carrera política, Trump ha considerado la alianza como un mal negocio para los estadounidenses, acusando frecuentemente a Seúl de no pagar lo que le corresponde por las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur, que actúan como elemento disuasorio para Corea del Norte. Durante su primer mandato, canceló o redujo unilateralmente importantes ejercicios militares, calificándolos de “tremendamente costosos” y “muy provocadores”. Esta concesión facilitó tres cumbres con Kim, pero no logró frenar sus ambiciones nucleares.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha manifestado su deseo de retomar la diplomacia personal. Durante el fin de semana, publicó una fotografía de 2019 en la que aparece junto a Kim en la frontera intercoreana, con el siguiente mensaje: “¡Kim Jong-un y yo nos llevamos de maravilla!”.

Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur. Foto: AFP

“La descripción que hace Trump de la RPDC como ‘inofensiva y respetuosa’ resulta alarmante para los aliados, que han visto cómo el régimen ha mejorado constantemente sus capacidades nucleares y de misiles, al tiempo que ha ganado un aliado adicional en Rusia por su apoyo en la guerra contra Ucrania”, declaró Emma Chanlett-Avery, subdirectora del Asia Society Policy Institute.

Trump criticó a Corea del Sur en otro aspecto; en su publicación, también criticó a Seúl por no ayudar a “desnuclearizar” Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur se comprometió el lunes a mantener la coordinación con Estados Unidos tanto en lo referente a los ejercicios militares conjuntos como a Irán.

Si bien el gobierno de Corea del Sur confirmó que los ejercicios habían comenzado según lo previsto, su aparato de defensa quedó profundamente inquieto. La directiva de Trump avivó los crecientes temores de que la alianza se estuviera debilitando.

“Los conservadores surcoreanos, en particular, verán cómo la alianza se convierte en un zombi, perdiendo considerablemente sus antiguos objetivos estratégicos y su energía política bajo el mandato de Trump”, dijo Lee Byong-chul, analista del Instituto de Estudios del Lejano Oriente en Seúl.

Kim Jong Un y Donald Trump. Foto: archivo El País

Sin embargo, el acercamiento de Trump a Corea del Norte no es del todo inoportuno para su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, según analistas. Lee, firme defensor de la reconciliación intercoreana, ha instado a Trump a aliviar las tensiones en la península coreana mediante conversaciones directas con Kim. Corea del Norte ha señalado repetidamente los ejercicios militares conjuntos como un importante obstáculo para tales esfuerzos, calificándolos de “ensayo para una guerra agresiva”.

El lunes, Corea del Sur reiteró su esperanza de que la buena relación entre Trump y Kim fomente un “diálogo significativo”. Pero una segunda ronda de diplomacia entre Trump y Kim se enfrenta a obstáculos mucho mayores que en 2018. Corea del Norte es ahora un Estado nuclear de facto, fortalecido por el apoyo económico y la influencia diplomática de Moscú y Pekín. Si bien Kim ha señalado que conserva un buen recuerdo de Trump, ha recalcado que Corea del Norte solo reanudará las conversaciones si Washington abandona su insistencia en la desnuclearización.

Choe Sang-Hun - The New York Times

Críticas a la reducción de maniobras militares

Legisladores criticaron la decisión de Donald Trump de reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Jack Reed, principal demócrata del comité de asuntos militares del Senado, calificó la medida de “insensata e improvisada”. “China y Rusia están observando lo fácilmente que este presidente abandona a los aliados de Estados Unidos”, sostuvo. El senador republicano Thom Tillis también condenó el recorte de las maniobras. “Reducir los ejercicios conjuntos con Corea del Sur no hace más que liberar a miles de tropas de Corea del Norte para apoyar (...) el asesinato de ciudadanos ucranianos inocentes por parte Putin”, declaró. AFP