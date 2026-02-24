Quién es Kim Yo Jong, la poderosa hermana menor de Kim Jong Un que gana peso en Corea del Norte

Kim Yo Jong, hermana menor y lugarteniente del líder norcoreano Kim Jong Un, saltó a la escena internacional en 2018, cuando asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang. El viaje la convirtió en la primera integrante de su dinastía en viajar a Corea del Sur, y los medios del mundo escrutaron desde su comportamiento hasta su sonrisa y su forma de vestir.

Ahora, tras ser nombrada "directora del departamento" en el Comité Central del Partido de los Trabajadores, la mujer se perfila como una de las figuras más poderosas de Corea del Norte. El puesto equivale a una cartera ministerial, según los especialistas.

En este congreso también se asignó un papel destacado a una hija de Kim Jong Un, Ju Ae. Según los servicios de inteligencia surcoreanos la adolescente aparece como posible heredera del dirigente en un país que hasta ahora nunca estuvo dirigido por una mujer.

Kim Yo Jong en una cena tras un desfile militar. Foto: Jade Gao/AFP.

Kim Yo Jong: de las críticas al acercamiento con Corea del Sur

Sobre la hermana del líder, la información escasea. Se sabe que hizo declaraciones fuertes sobre política exterior contra Corea del Sur y Estados Unidos. Por ejemplo, calificó al gobierno del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol como "perro fiel" de Estados Unidos. Sin embargo, su tono se suavizó desde la llegada al poder el año pasado en Seúl de Lee Jae Myung, que busca mejorar las relaciones con el Norte.

Nacida en 1988, según el gobierno surcoreano, Kim Yo Jong es una de los tres hijos nacidos de la unión entre el exlíder Kim Jong Il y su tercera pareja conocida, la exbailarina Ko Yong Hui.

Kim Yo Jong saluda durante los juegos de invierno de 2018 en Pyeonchang. Foto: Odd Andersen/AFP.

Formación y educación

Al igual que Kim Jong Un, estudió en Suiza y luego ascendió rápidamente en la jerarquía desde el momento en que su hermano heredó el poder tras la muerte de su padre en diciembre de 2011. Además mantiene un vínculo especial con él porque ambos son hijos de la exbailarina.

"Kim Yo Jong es una de las pocas personas en las que Kim Jong Un puede confiar y en quien puede apoyarse", estima Ahn Chan il, investigador originario de Corea del Norte.

Kim Yo Jong en los juegos de invierno de 2018. Foto: Odd Andersen/AFP.

Hizo su primera aparición oficial en los medios norcoreanos en 2009, acompañando a su padre en una visita a una universidad agronómica. Después fue una figura habitual en el entorno de Kim Jong Il hasta su muerte. En las fotos del funeral aparece en un lugar destacado, justo detrás de Kim Jong Un.

Pyongyang nunca divulgó oficialmente información sobre su situación matrimonial o posibles hijos. Raras imágenes difundidas el año pasado por los medios estatales la mostraban asistiendo a una exposición artística acompañada de dos niños pequeños.

Con información de AFP