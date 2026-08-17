Trump mandó a callar a una periodista de CNN que le preguntó sobre sus diálogos con Kim Jong Un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó callar este lunes en varias ocasiones a la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, cuando la periodista intentaba preguntarle por sus recientes contactos con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y por la decisión de reducir la escala de las maniobras militares entre Washington y Seúl.

Trump interrumpió a Holmes mientras esta formulaba sus preguntas y la calificó de "ruidosa" y "bulliciosa", además de acusarla de hacer "noticias falsas". La periodista trataba de saber por qué Kim no se había pronunciado públicamente sobre el anuncio de Trump de reducir la escala de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

Ante la insistencia de Holmes, el mandatario aseguró que Kim sí había respondido a los mensajes que le ha enviado y que los intercambios entre ambos están siendo "muy positivos", aunque no ofreció detalles sobre el contenido de esas comunicaciones.

Holmes también pidió a Trump que respondiera a los comentarios de un congresista demócrata sobre la asistente ejecutiva del presidente, Natalie Harp, realizados después de que se conociera que ella fue una de las pocas asistentes que lo acompañaron durante el cambio secreto de aviones Air Force One en un vuelo desde Turquía en julio.

"Algún día, sus niños se cruzarán con su pregunta asquerosa e inhumana", dijo la cuenta de Rapid Response de la Casa Blanca en una publicación en X dirigida contra Holmes.

Periodista de CNN, Kristen Holmes. Foto: CNN

CNN dijo que los ataques contra Holmes estaban "por debajo de la dignidad del cargo". "Respaldamos firmemente a Kristen y rechazamos estos ataques en los términos más enérgicos posibles", señaló en un comunicado.

Trump ha protagonizado varios enfrentamientos con miembros de la prensa cuando las preguntas no son de su agrado. Por ejemplo, a fines del 2025 la periodista de Bloomberg News, Catherine Lucey, le preguntó por qué no se desclasificaron los archivos Epstein, a lo que el mandatario respondió “cállate, cerdita”.

Con información de EFE y AFP