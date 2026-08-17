Trump ordenó reducir los ejercicios militares con Corea del Sur para evitar hostilidad con Kim Jong Un

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur horas antes de que comenzaran este lunes, ya que, a su juicio envían una señal "inapropiada y hostil" dada su buena relación con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Los ejercicios denominados Ulchi Escudo de Libertad "están procediendo según lo planeado", indicó el Ministerio de Defensa surcoreano en una breve declaración a periodistas.

Trump criticó el domingo en su plataforma Truth Social los ejercicios con su aliado Seúl no "solo por costosos", sino porque "envían una señal totalmente inapropiada y hostil" hacia Corea del Norte, país que, según dijo, se ha mostrado respetuoso y "no amenazante" desde que él volvió al poder en 2025.

También arremetió directamente contra Corea del Sur. "Recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: '¡No, gracias!'", señaló en su publicación.

Las maniobras tienen una duración prevista de 11 días, y apuntan a preparar de manera conjunta la defensa contra Corea del Norte.

Trump publicó en Truth Social una foto al lado del líder norcoreano Kim Jong Un en un encuentro en 2019, durante su primer mandato y afirmó que, considerando su buena relación con Kim, no está contento con el hecho de que Estados Unidos aceptara participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur.

Agregó que ya era demasiado tarde para cancelar los ejercicios, por lo que ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que los "redujera sustancialmente".

El coronel Ryan Donald, portavoz del Comando de las Fuerzas Combinadas Estadounidenses y Surcoreanas, comentó que las maniobras simularán combates contra soldados norcoreanos, fortalecidos por su participación en la guerra rusa en Ucrania.

"China y Rusia observan con qué facilidad el presidente abandona a los aliados de Estados Unidos y lo recordarán la próxima vez que nos pongan a prueba", reaccionó este lunes el senador estadounidense Jack Reed, principal miembro demócrata de la comisión de las fuerzas armadas, aludiendo a una decisión "estúpida e incoherente".

Kim y Trump en un encuentro que fue calificado como histórico Foto: Archivo El País

Daño a la coordinación

La oficina presidencial surcoreana declaró en un comunicado que espera que la buena relación de Trump con el líder norcoreano permita a ambos países retomar el diálogo. "El gobierno sigue de cerca el mensaje publicado hoy por el presidente Trump en redes sociales y espera que la relación amistosa entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte dé lugar a un diálogo significativo", indicó.

Estados Unidos mantiene estacionados unos 28.500 soldados en Corea del Sur para reforzar la defensa del país frente a amenazas militares de Corea del Norte. Los dos países países asiáticos terminaron con un armisticio la guerra de 1950-53, y no con un tratado de paz.

La reducción de las maniobras "dañará la coordinación de la alianza, atrasará el proceso para que Corea del Sur asuma más responsabilidad en su propia defensa, y debilitará la disuasión de posibles conflictos en Asia", comentó a la AFP Leif-Eric Easley, profesor de estudios internacionales de la Universidad de Mujeres Ewha, en Seúl.

Corea del Norte había denunciado el jueves los ejercicios militares conjuntos y advirtió de una posible respuesta mediante medidas de "disuasión" más contundentes. Los considera como un ensayo de invasión y el miércoles lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón en señal de protesta.

El dictador Kim Jong-un junto a militares de Corea del Norte. Foto: AFP

Intercambios “positivos”

Al ser preguntado en el Despacho sobre por qué Kim no le ha respondido públicamente tras el mensaje que publicó el domingo en redes, Trump se limitó a decir que el líder norcoreano "lo ha hecho", sin ofrecer más detalles. Cuando se le preguntó cómo están siendo esos intercambios, el magnate simplemente añadió que "muy positivos".

Trump se reunió en tres ocasiones con Kim para tratar de lograr un acuerdo para desnuclearizar la península, pero abandonó las negociaciones de manera abrupta al considerar insuficiente la oferta de Corea del Norte, algo que según los expertos ha podido incrementar enormemente la desconfianza del régimen, ahora muy próximo a Rusia.

AFP y EFE