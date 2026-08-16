El presidente De la Espriella le pidió a su homólogo Donald Trump la suspensión temporal de aranceles por la tragedia

El número de fallecidos por el terremoto que sacudió el pasado lunes a Colombia aumentó a 294, seis más que en el último balance del viernes, mientras que el de desaparecidos volvió a subir hasta 320, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado ayer sábado. La entidad también elevó a 3.935 los heridos y cifró en 353 las personas rescatadas, mientras que el número de familias afectadas se situó en 54.008, correspondientes a 115.461 personas en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió ayer a su aliado y homólogo estadounidense, Donald Trump, la suspensión temporal de aranceles tras por la tragedia. Los aranceles de Estados Unidos a los productos colombianos pasaron a finales de julio del 10% al 12,5% con algunas excepciones como el café o el petróleo.

“Le pedí que considerara la suspensión temporal de los altos aranceles que afectan a los productos colombianos, con el fin de aliviar a nuestros empresarios, que están enfrentando momentos muy difíciles por los efectos del terremoto”, escribió De la Espriella en X.

El terremoto es el más fuerte sufrido por Colombia en este cuarto de siglo y afectó además a los departamentos de Caldas, Quindío y Chocó, región del Pacífico colombiano donde se ubicó el epicentro, en el municipio de San José del Palmar.

Un rescatista se encuentra en una calle llena de escombros en Pereira, Colombia. Foto: AFP

Según el SGC, hasta la noche del viernes se habían producido 256 réplicas, 17 de ellas con magnitud mayor a 3,0 y dos superiores a 4,0. El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, viajó ayer a municipios del norte de Valle del Cauca y de Risaralda que resultaron más afectados. Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advirtió sobre el riesgo de trata de personas, ante la vulnerabilidad de quienes han perdido sus viviendas, sus medios de vida o sus redes de apoyo.

“Las redes de trata suelen aprovechar la vulnerabilidad y la urgencia de las comunidades afectadas para acercarse con falsas promesas de empleo, apoyo económico, oportunidades educativas o carreras deportivas”, indicó Dayan Corrales, coordinadora del Programa de Trata de Personas de la OIM en Colombia. El organismo pidió además extremar la protección de niños, niñas y adolescentes, que deben permanecer acompañados por sus familiares, y hacer un uso responsable de las redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde pueden difundirse ofertas engañosas.

Israel

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció ayer en una llamada telefónica a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, por el envío de ayuda humanitaria y rescatistas tras el potente terremoto en el país. De su lado, Netanyahu celebró ayer el “nuevo capítulo” en las relaciones entre Israel y Colombia. “Celebro este nuevo capítulo en nuestras relaciones con Colombia. ¡Viva Colombia, viva Israel!”, afirmó Netanyahu, según un mensaje difundido por su oficina en X.

En el texto también le extendía su felicitación por la “impresionante victoria” en los comicios generales de Colombia, aunque De la Espriella se impuso a finales de junio en una segunda vuelta por estrecho margen (apenas 250.00 votos) al izquierdista Iván Cepeda. EFE, AFP

Un residente local pasa caminando frente a un edificio con el letrero de "Peligro" en Pereira, Colombia. Foto: AFP

Muere mujer que estuvo 36 hs. bajo escombros

Daniela Largo, una de las personas rescatadas con vida tras permanecer unas 36 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en la ciudad de Pereira por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes, falleció ayer sábado después de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos. La mujer, de 32 años y madre de un adolescente, fue localizada el martes 11 de agosto y los equipos de emergencia trabajaron durante unas diez horas para abrirse paso hasta ella, atravesando cuatro placas de hormigón y excavando un túnel por la parte inferior de un edificio colapsado con el fin de sacarla con vida.

Su rescate había sido uno de los momentos de esperanza de las labores de búsqueda en Pereira, una de las ciudades más afectadas por el terremoto. EFE