Colombia niega haber rechazado ayuda de países con lo que De la Espriella no tiene cercanía ideológica

El gobierno de Colombia negó ayer los rumores sobre un supuesto rechazo de ayuda para atender a las víctimas del terremoto por “consideraciones ideológicas”. El Ejecutivo explicó que está recibiendo la ayuda humanitaria ofrecida luego del sismo. Sin embargo, aclaró que solo solicitó equipos de búsqueda y rescate a Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel.

“Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política”, declaró el canciller colombiano, Omar Bula, en rueda de prensa, ante versiones de algunos medios de prensa y críticas de opositores que señalan que Colombia rechazó ayuda de gobiernos con los que el presidente Abelardo de la Espriella no tiene cercanía ideológica.

David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), dijo que Colombia solo formalizó solicitudes de apoyo “de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel”.

“Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países, que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el sistema internacional”, indicó Tamayo.

Una casa derrumbada después de un terremoto en Pereira, Colombia el 11 de agosto de 2026. Foto: JAIME SALDARRIAGA/AFP

En todo caso, a Colombia han llegado de forma autónoma equipos de rescatistas voluntarios de otros países. A Cali (suroeste), una de las ciudades más afectadas, donde hay decenas de muertos, llegaron los Topos Aztecas, un grupo de voluntarios mexicanos, que también estuvo asistiendo las labores de búsqueda luego de los recientes terremotos en Venezuela.

Sobre la ayuda humanitaria, Bula detalló que, de momento, Colombia recibió 100 toneladas ofrecidas por El Salvador.

Además, un vuelo proveniente de México con 58,5 toneladas está en camino. “Hemos estado trabajando sin parar para coordinar los ofrecimientos de ayuda humanitaria. Muchos países nos han ofrecido y nos toca organizar esa ayuda”, dijo Bula.

Entre los países que han ofrecido ayuda humanitaria están El Salvador, México, República Checa, Alemania, Luxemburgo, España, Portugal, Catar, Israel, India y Chile. Además, el papa León XIV envió una primera ayuda de 100.000 euros a Colombia. EFE