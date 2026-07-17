Segundo vuelo del Hércules con ayuda humanitaria para Venezuela partirá este sábado, informó Cancillería

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este viernes que el sábado a las 8:30 horas partirá desde la Base Aérea un segundo avión Hércules que trasladará ayuda humanitaria a Venezuela, país que fue azotado por un doble terremoto el miércoles 24 de junio.

Cancillería detalló que en el lugar estará el director de Asuntos Consulares de la cartera, Jorge Muiño.

Tal como ocurrió en el último vuelo del Hércules hacia el país caribeño que tuvo lugar el pasado sábado 4, serán trasladados insumos médicos, medicinas, artículos de higiene personal, leche en polvo, suplementos, así como carpas y colchones que habían sido acopiados en la Embajada de Venezuela en Uruguay.

Insumos en las afueras de la Embajada de Venezuela en Uruguay. Foto: Cancillería.

En un principio, estaba previsto que este vuelo se realizara el pasado martes 14. Sin embargo, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) dijo que el traslado había sido postergado "por razones externas".

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, sostuvo días atrás en el Parlamento que el vuelo fue suspendido "por cambios en las reglas de juego" impuestos por Venezuela.

Según explicó la jerarca, los aviones que arriban al país "no están llegando a un territorio sin ninguna problemática". Detalló que el lugar tiene "varios inconvenientes" y que allí sucedió "una catástrofe".

Sandra Lazo en la interpelación por Cardama. Foto: Natalia Rovira

"En ese marco, cambian las reglas de juego, cuando salió el primer vuelo [nos dimos cuenta] de que había más cosas para ofrecer, como efectivos, idoneidad en agua potable, energía eléctrica, y sin embargo las autoridades venezolanas definieron que no era eso", detalló.

En ese sentido, dijo que hubo "un cambio de reglas" vinculado a "costos" para quien llega a un aeropuerto con insumos. "A veces es hora de tomar calma, y esa decisión la toma el Ministerio de Defensa, no la toman las Fuerzas Armadas", aclaró.

Asciende a 4.829 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió el pasado miércoles a 4.829, luego de que las autoridades sumaran 95 fallecimientos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.

Los heridos se mantienen en 16.740 y las personas que quedaron sin vivienda en 17.907, según el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Residentes entre los escombros de uno de los bloques de viviendas dañados por los terremotos en la localidad de Catia La Mar, en el estado costero de La Guaira (Venezuela) Ronald Pena R./EFE

Asimismo, hay 20.857 personas en 106 campamentos transitorios, uno menos que el reportado este martes, según este nuevo balance.

Desde que ocurrieron los terremotos, el pasado 24 de junio, se han presentado 1.284 réplicas. La más reciente que fue percibida por la población tuvo una de magnitud 3,9 y ocurrió el pasado viernes en Naiguatá, estado de La Guaira, la región más afectada por los sismos.

Según este balance, hay unos 856 edificios afectados y 190 colapsados.

Con información de EFE