Terremoto en Colombia: la cifra de muertos supera los 180 y rescatistas buscan desaparecidos contra reloj

El número de víctimas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 181, mientras que hay 1.310 heridos, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

Además, se calcula que unas 153 estructuras colapsaron en las principales ciudades de Colombia. Las provincias de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó fueron las más afectadas por el sismo.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, aseguró en un video publicado por el movimiento político Defensores de la Patria que acompaña a las familias que perdieron sus viviendas y que "dispondrá de subsidios de arriendo", mientras se adelantan las labores de "reconstrucción".

Joven descansa sobre un sillón tras terremoto en Colombia. Foto: Agencia EFE.

En esos tres departamentos, así como en Caldas y Quindío, en la zona cafetera del centro del país, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local. Tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

Vista de uno de los numerosos edificios que han colapsado en la ciudad de Cali. El número de personas muertas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 169, mientras que los heridos ya son 668, según un balance parcial divulgado este martes por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). Foto: Sandra Becerra/EFE.

Alarma en países vecinos por sismo en Colombia: ¿qué impacto tuvo en Panamá, Ecuador y Venezuela?

El fuerte terremoto que golpeó ayer lunes a Colombia se sintió en los países vecinos, generando alarma. En Panamá el Instituto de Geociencias informó que se registraron movimientos sismicos, lo que provocó la evacuación de edificios y hospitales en la capital panameña y otras localidades del país. El movimiento telúrico se registró a 350 kilómetros al sureste de la población panameña de Jaqué.

En Panamá las vibraciones del sismo se prolongaron entre 40 segundo y un minuto, informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, y fueron sentidas en la provincia del Darién y la comarca Guna Yala, fronterizas con Colombia.

El director del Instituto de Geociencias, Néstor Luque, explicó que el terremoto con epicentro en Colombia se originó “en una zona tectónica de contacto entre la falla El Garrapata y la falla El Cinturón Deformado del Este de Panamá”.

En la capital panameña y ciudades satélites numerosos edificios fueron evacuados preventivamente, incluidos centros de salud como la policlínica Santiago Barraza en la Chorrera.

Se muestran los daños sufridos por la Catedral de Manizales tras el terremoto en Manizales, Colombia. Foto: AFP

Las personas se situaron fuera de las edificaciones durante un rato, una medida respaldada por las autoridades de socorro.

Pasada cerca de una hora del terremoto no se habían reportado en Panamá daños materiales ni a personas por el terremoto, de acuerdo con las autoridades competentes.

En Ecuador se sintió el sismo en varias provincias, incluida la de Pichicha, cuya capital es Quito, donde se notó con especial fuerza en edificios altos.

Mientras, en varias zonas de la provincia andina de Imbabura, vecina de la del Carchi (fronteriza con Colombia), se sintió con fuerza el temblor y la gente salió de sus viviendas con precaución.

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador recibió reportes de movimiento telúrico también en las provincias tropicales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos, así como en las costeras de Esmeraldas (fronteriza con Colombia), Guayas y Manabí.

Agencia EFE, El Tiempo/GDA